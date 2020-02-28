雲春遊逛三星堆博物館

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
三星堆博物館「雲春遊」直播，青銅大立人像截圖。 圖／本報四川德陽傳真
三星堆博物館「雲春遊」直播，青銅大立人像截圖。 圖／本報四川德陽傳真

大陸新冠肺炎疫情防控期間，如何滿足遊客「參觀」博物館的需求？2月23日，大陸國家博物館、甘肅省博物館、廣漢三星堆博物館等八大博物館齊聚淘寶直播間，開啟博物館「雲春遊」直播，遊客足不出戶、12小時內就能穿越5000年文明。

據悉，這也是八大博物館首次線上「開館」。當天下午5點，「雲春遊」三星堆博物館線上直播開始，仿三星堆青銅人眼的眼形器「睜眼」瞬間，頓時將廣大網友的思緒帶回幾千年前。酷似火鍋造型的陶三足炊具、巫師造型的陶人、呆萌的老鷹頭等，引起了直播網友的極大興趣和熱議。而當青銅神樹出現時，網友評論區更加熱鬧，殘缺的神樹上的9隻鳥、頭在下身在上的怪異龍體造型…，直播網路一度「熱」斷，導致無法正常進入。

1個小時的時間裡，資深講解員帶領遊客「參觀」閉館改造升級後的綜合館，闡述了設計理念和展陳規畫。多媒體技術的運用，讓不少遊客產生身臨其境的感受。現場還有「玉石原料怎麼切割」、「玉璋上的圖展示了什麼」、「大立人手中拿著什麼」等互動環節。截至下午6點，累計觀看人數已達120萬人次，遊客點讚超過22萬。

博物館 直播

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