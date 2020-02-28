家門直達廠門 江門號專車接人返崗

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

從廣西崇左市始發的10輛「扶貧返崗直通車」24日晚緩緩駛入廣東省江門市就業服務中心，該市副市長王長青等官員現場迎接205名返崗務工人員，並送上暖心禮包。

中新社報導，廣西崇左市大新縣是江門市對口扶貧地區之一，也是江門企業用工的重要來源地之一。此次兩地發揮勞務協作省際平台作用，組織專車將務工人員從大新家門口直接接到江門廠門口。

每輛專車在消毒通風的基礎上，規定載客量不超過50%核定乘客數量，為乘車人員提供口罩、消毒液等防護物資以及糕點、水等食物，並開展體溫檢測、簡易消毒、核實身分。

江門市人力資源和社會保障局局長錢傑潤表示，目前，該市規模以上工業企業復工復產比率超過八成，很多企業面臨用工短缺難題。

針對春節後企業用工需求，江門市加強與廣西、四川、雲南等勞動力輸出地溝通對接，持續通過組織包車、高鐵專列等方式，分批次「點對點」接回務工人員。截至目前，該市共組織145批次專列、專車接回3381人返崗。

疫情影響下，製造業正鬧用工荒，服務業卻有點閒得慌。錢傑潤表示，江門為此採用「共享員工」方式，已經組織餐飲企業143名員工赴工業企業上班。

江門還出台了相關政策，對為重點企業提供「共享員工」50人以上的企業（個體工商戶），給予2萬元（人民幣，下同）補貼；「共享員工」100人以上的，給予5萬元補貼。

江門有不少僑資企業。目前，僑資企業亞太森博（廣東）紙業有限公司已正常開展生產，1300多名員工基本返崗到位。該公司總經理洪慶隆表示，當前碰到的最主要問題就是物流運輸不暢順，運輸費用增加，生產原料難以到貨，產品銷售受阻，預計2月銷售收入會受較大影響。接下來該公司將會多管齊下追回落後的進度。

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