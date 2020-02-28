點對點專線 重慶大通道穩定運行

27日凌晨，一列從歐洲回程的中歐班列，滿載著荷蘭進口奶粉等貨物駛入重慶興隆場車站，經過集散分撥後，出發前往湖南長沙。這是新冠肺炎疫情發生後，中歐班列（重慶）開通的「歐洲-重慶-國內其他省市」的「點對點」專線運輸服務。

新華社報導，「受疫情影響，有的客戶無法及時將貨物運抵重慶，也有客戶無法及時到重慶提貨。」渝新歐（重慶）物流有限公司總經理漆丹說，「點對點」專線運輸服務，可通過鐵路將出口貨物集結到重慶，或將進口貨物分撥至客戶就近的鐵路站點。

新冠肺炎疫情發生以來，中歐班列（重慶）穩定運行，開行頻次穩定在每天2至3班。

重慶是中國首條中歐班列「渝新歐」、以及西部陸海新通道的起點，被賦予「一帶一路」和長江經濟帶聯結點、西部大開發戰略支點、內陸開放高地等重要定位。

重慶在做好疫情防控的同時，出台了一系列政策措施，最大程度減少疫情對開放發展的不利影響。

重慶市口岸物流辦副主任王荊說，重慶已指導有關平台公司開放境外集貨倉庫，為防控物資提供備選運輸方案，並創新開通「點對點」專線運輸服務，全力保障國際物流大通道的穩定運行。

另一條國際物流大通道——西部陸海新通道也在疫情期間保持穩定運行。今年以來，西部陸海新通道鐵海聯運班列已開行80餘班，目的地已覆蓋全球六大洲88個國家的213個港口。

作為長江上游重要的航運樞紐，重慶的主要港口還在疫情期間保持不停航作業，確保長江黃金水道通暢運行。

在長江上游最大的港口重慶果園港，貨輪往來穿梭，一台台橙黃色的吊車不停地吊起集裝箱，裝載到前來運貨的卡車上。

一輛輛卡車順利通過無人值守道閘，完成提箱作業，全程無需人工交接。這是果園港在疫情期間上線的集裝箱「無紙化平台」，貨車司機可在手機上登錄系統，實現自助預約和碼頭作業引導。