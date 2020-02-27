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推特追蹤AV女優 大陸外交部新任發言人被抓包

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸外交部近日風波不斷，新任發言人趙立堅推特帳號追蹤日本知名前AV女優蒼井空惹議。 美聯社
大陸外交部近日風波不斷，新任發言人趙立堅推特帳號追蹤日本知名前AV女優蒼井空惹議。 美聯社

大陸外交部近日風波不斷，先是發言人華春瑩被人發現翻牆對要求習近平下台的貼文按讚，如今又傳出新任發言人趙立堅推特帳號追蹤日本知名前AV女優蒼井空，消息曝光再度引起網友熱議。

趙立堅於2010年5月開通推特帳號，並擁有25萬粉絲，由於他經常透過推特回應關於大陸的議題，接任外交部發言人後有著「網紅發言人」的稱號。24日趙立堅以新任發言人身份首次在記者會亮相，並由華春瑩親自介紹給媒體。

但在趙立堅上任第二天，就有網友發現他的推特帳號竟然關注了日本前AV女優蒼井空的帳號，雖然趙立堅馬上就取消了蒼井空的追蹤，但截圖仍持續在網路上被瘋傳。截至目前大陸官方或趙立堅本人都未對此事做出回應。

趙立堅上任第二天，就有網友發現他的推特帳號竟然關注了日本前AV女優蒼井空。圖截自推特。
趙立堅上任第二天，就有網友發現他的推特帳號竟然關注了日本前AV女優蒼井空。圖截自推特。

外交部 華春瑩 女優 網紅 習近平

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