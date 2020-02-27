聽新聞
test
0:00 / 0:00
推特追蹤AV女優 大陸外交部新任發言人被抓包
大陸外交部近日風波不斷，先是發言人華春瑩被人發現翻牆對要求習近平下台的貼文按讚，如今又傳出新任發言人趙立堅推特帳號追蹤日本知名前AV女優蒼井空，消息曝光再度引起網友熱議。
趙立堅於2010年5月開通推特帳號，並擁有25萬粉絲，由於他經常透過推特回應關於大陸的議題，接任外交部發言人後有著「網紅發言人」的稱號。24日趙立堅以新任發言人身份首次在記者會亮相，並由華春瑩親自介紹給媒體。
但在趙立堅上任第二天，就有網友發現他的推特帳號竟然關注了日本前AV女優蒼井空的帳號，雖然趙立堅馬上就取消了蒼井空的追蹤，但截圖仍持續在網路上被瘋傳。截至目前大陸官方或趙立堅本人都未對此事做出回應。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言