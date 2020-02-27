寧夏出現首例境外輸入病例 伊朗使館：患者是大陸人

大陸寧夏回族自治區中衛市發現一例境外輸入的新冠肺炎病例，該名病患從伊朗出發經俄羅斯抵達大陸，期間曾到訪上海，當地官方正緊急追蹤其密切接觸者，外界認為，這是目前已知首例大陸由境外輸入的新冠肺炎病例。不過，大陸環球時報報導，伊朗駐陸使館表示，該名病患是一名大陸公民。

伊朗駐陸大使館表示，從伊朗乘坐搭機返陸的病患是一名大陸公民，目前正在接受治療。這一病例再次表明，病毒是無國界的，加強合作與這一流行病作鬥爭是國際社會的共同任務。

對於是否能證實該名病患為大陸人，大陸外交部發言人趙立堅今日表示，關於相關問題，「我之後可以向有關部門詢問」。

趙立堅指出，陸方密切關注伊朗等國新冠肺炎疫情的發展，願同包括伊方在內的國際各方共同開展聯防聯控、分享經驗、加強合作，採取科學適當有針對性的防控措施，共同維護全球衛生安全。

昨日寧夏中衛市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部發佈公告稱，當日該市發現1例境外輸入型新冠肺炎病例。根據公告列表，這名患者19日從伊朗搭機到達莫斯科機場，期間佩戴N95口罩。在莫斯科機場附近的膠囊旅館停留16小時。

20日，這名患者從莫斯科抵達上海浦東國際機場，出機場後乘坐計程車並入住飯店。22日前往上海火車站，並於23日抵達甘肅蘭州，隨後再從蘭州抵達中衛市。