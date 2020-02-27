銀行當小金庫 青海女貪官遭逮捕

浙江第三批醫療隊的醫護們在上班的大巴車上，每個人領到一個小挎包，上面手寫著一篇篇溫暖可愛的圖文。這個可愛小挎包原本是裝一次性內褲的包裝袋，經過醫護巧手改造，搖身一變成了時尚單品。有醫護笑稱，這是本季最時髦包款，絕對不輸時裝周上那些大牌包。

2020-02-27 18:19