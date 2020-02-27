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銀行當小金庫 青海女貪官遭逮捕

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電

中國檢察網通報，青海省地方金融管理局原黨組成員、巡視員、副局長王麗涉嫌貪汙、受賄、挪用公款、國有企業人員濫用職權一案調查終結，移送檢察機關審查起訴。

南方都市報報導，王麗在擔任原西寧市商業銀行行長，青海銀行董事長、行長期間，肆無忌憚聚錢斂財，大肆收受禮品、禮金，違規發放津貼補貼，違規操辦婚喪喜慶事宜，超標準裝修辦公用房。將國有金融企業視為個人的「提款箱」，設立「小金庫」，隨意支取資金歸個人使用。

中共青海省紀委常委會會議研究並報中共青海省委批准，決定給予王麗開除黨籍處分；由青海省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其移送檢察機關審查起訴，所涉財物隨案移送。

另據澎湃新聞報導，陝西漢中市人民政府原副市長鄭永濤涉嫌受賄罪一案，近日由安康市人民檢察院向安康市中級人民法院提起公訴。

鄭永濤被指在秦嶺違建別墅問題虛假整改、違規決策，造成不良影響，干預和插手建設工程項目，又涉嫌受賄，遭開除黨籍、公職。

中共 違建 北京

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