方艙醫護人手一個時尚小挎包 前身是內褲袋

浙江第三批醫療隊的醫護們在上班的大巴車上，每個人領到一個小挎包，上面手寫著一篇篇溫暖可愛的圖文。這個可愛小挎包原本是裝一次性內褲的包裝袋，經過醫護巧手改造，搖身一變成了時尚單品。有醫護笑稱，這是本季最時髦包款，絕對不輸時裝周上那些大牌包。

錢江晚報報導，台州隊副隊長馮月清副主任護師是這款小挎包的「設計總監」，她表示，防護服上沒有任何口袋，有時候醫護人員為了拿一支筆、一張紙，要從方艙這頭跑到那頭，消耗很大的體力，所以萌生了做小挎包的想法。

馮月清說，醫護每天要消耗很多一次性內褲，留下了不少包裝袋，經過簡單改造就可以當小挎包用。但她覺得這樣的小挎包有點單調，於是在微信群裡動員大家在上面畫畫、寫上鼓舞人心的句子，「陽光總在風雨後」、「我們來了，你們別怕」、「你看我在勇敢地微笑」、「要大笑，要與眾不同」、「保護我方武漢人民」、「立春一日，百草回芽」、「你笑起來真好看」。

還有幾名有繪畫基礎的醫護主動請纓，充當小挎包的設計師，利用晚上休息時間畫出了一個個可愛的卡通人物。

馮月清說：「希望這個小挎包不僅能給醫護人員提供便利，還能鼓勵我們艙內的患者，和我們一起戰勝疫情。」