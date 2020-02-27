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林青霞寫信致敬前線抗疫英雄：這是場沒有硝煙的戰爭

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
林青霞。圖/新浪娛樂
林青霞。圖/新浪娛樂

新冠肺炎疫情持續蔓延，上劇場微博和微信26日發布林青霞親筆信，致敬前線抗疫英雄，內容寫到「這是一場沒有硝煙的戰爭，這是一場沒有流血的戰爭，這是一場史無前例的新世紀疫戰，你們的戰袍是防護衣，你們的頭盔是口罩，你們的戰場是醫院，敵人是無聲、無息、無色、無味，防不勝防的新型冠狀病毒。」

信中指出：「全世界的目光正見證你們以敬業的精神、鋼鐵的意志、超凡的勇氣、悲憫的胸懷巡行在醫院的長廊，不分晝夜隨時應戰守護他人的生命。我們知道，我們明白，我們心疼，我們流淚。只想告訴你們，你們並不孤單，在大後方有無數的人在關懷、在支持、在為你們祈禱」。

最後林青霞說：「前線的醫護人員，我深深的敬佩你們，希望你們繼續做好防護工作，保護自己、保護家人、保護同事、保護病人。在此，謹以最虔誠的心祝福各位，平平安安！健健康康！早日功成返家！與家人團聚！」

最後屬名並標註日期2月23日，大陸網友紛紛在上劇場微博下留言說：「字好看，人美心善」、「真•永遠的女神」、「字寫得真好，落款大方」、「他們為我們負重前行，我們為他們盡心祈禱」。

圖/上劇場微博
圖/上劇場微博
林青霞親筆信。圖/上劇場微博
林青霞親筆信。圖/上劇場微博

戰爭 劇場 新冠肺炎

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