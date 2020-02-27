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北京電影院要開業了 但觀眾要隔排隔座、實名登記

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
從大年初一關門至今的北京電影院要開業了。取自微博
從大年初一關門至今的北京電影院要開業了。取自微博

錯失了春節黃金檔，從大年初一關門至今的北京電影院要開業了，北京市電影局發佈《新冠肺炎流行期間北京市電影行業復工防疫指引（1.0 版）》，強制電影院要開業後，觀眾要隔排隔座、實名登記。

36氪 報導，北京市疾控中心要求，經批准復工複映的影院要對放映場所進行全面消毒；在複映初期一定時間內（由市電影局視情況明確具體時間），按隔排隔座售票；工作人員和觀眾進入影院區域必須戴口罩、測量體溫；售票處應建立觀眾資訊登記制度（姓名、性別、住址、身份證號、聯繫電話、觀影影片及放映時間、影廳號和座位號）等。

除北京市外，其他省市地區目前還未發佈相關通知。

北京 電影 新冠肺炎

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