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蘇貞昌：疫情指揮中心提升至一級開設 陳時中任指揮官

突破一千起病例之後 南韓即將衝擊的「疫情黑暗期」

主動報告且首次確定為確診病例 湖北潛江獎勵4.4萬元

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
圖/北晚新視覺
圖/北晚新視覺

湖北省潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部，27日發布22號通告表示，決定實施新冠肺炎防控自我排查獎勵辦法，其中首次確定為新冠肺炎確診病例的患者獎勵人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元），不包括已排查掌握的人員，通告執行時間為2020年2月27日至3月2日。

楚天都市報報導，通告指出，為全面推進潛江新冠肺炎疫情防控「清零」行動，凡在潛人員主動報告發熱情況，經診斷，首次確定為無法明確排除新冠肺炎症狀的發熱患者獎勵人民幣1000元，首次確定為新冠肺炎疑似病例的患者獎勵人民幣2000元。

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