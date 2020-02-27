10萬隻「寧波鴨」 將出征巴基斯坦滅蝗蟲

蝗蟲過境，寸草不生，繼東非後，中東也遭蝗禍，巴基斯坦因蝗災宣佈國家進入緊急狀態，毗鄰巴基斯坦的中國因此決定派出「寧波鴨」出征滅蝗。首批預計出動10萬隻，由浙江紹興「國紹1號」鴨苗組成的鴨子軍隊，滅蝗鴨兵將空運，一天之內就抵達巴基斯坦。

可別小看鴨子大軍，20年前，鴨軍就曾出兵新疆，一舉平定蝗災，立下赫赫戰功。寧波晚報報導，浙江省农业科学院研究员卢立志指出，2000年新疆遭遇大批蝗蟲過境，新疆很少養鴨，所以當時‘鴨兵全部來自於浙江空運，分批運送10多次，總計10萬多隻。浙江麻鴨體形大，捕食能力強，成為滅蝗首選。

「放一隻鴨子相當於滅了蝗蟲全家」，盧立志指出，一隻雞一天能吃掉70只蝗蟲，一隻鴨子則能吃掉200多隻，擁有三倍作戰能力。而且鴨子吃蝗蟲完全是地毯式搜捕，連蝗蟲的蛹都不會放過。

加上鴨苗長成後肉質鮮嫩，滅蝗「退役」後，還能成為當地居民餐桌上的美味佳餚，帶來經濟收入。

在浙江，餘姚有番鴨、奉化有水鴨、寧波的鎮海有青殼2號，尤其「寧波鴨」興麻鴨同屬蛋鴨品種，“滅蝗效果最好，戰鬥能力最強。

出動鴨兵滅蝗，期時是中國古老智慧。中國歷朝歷代的滅蝗戰爭中，積累了很多種方法對抗蝗蟲災害。

據文獻研究，投放青蛙、鳥類，紀律上表現得散兵游勇。因為蛙和鳥類只能在指定區域完成滅蝗任務，一旦蝗蟲轉移，它們不會跟隨作戰。這樣一來，救需要重新到受災地區投放天敵。一來成本增加，二來有些物種可能受環境限制，並不適合投放受災區域。

現代科學防治蝗蟲可以採用藥物殺滅，但滅殺成本高，還會有農藥殘留，從環保角度考慮，自然是生物防治的好處更多，不僅沒有環境污染，還能修復生物鏈，一舉多得。