比港郵輪碼頭擴建 中、希合作 跨大步

希臘比雷埃夫斯港（以下簡稱「比港」）郵輪碼頭擴建工程開工儀式，25日在比雷埃夫斯市舉行。擴建項目包括新建2個郵輪深水泊位，建成後新泊位可靠泊目前全球最大的長360公尺、載客量6000人的郵輪。

新華社報導，擴建項目屬於中遠海運比雷埃夫斯港口有限公司履行比港總規劃項目中的一部分。中遠海運比雷埃夫斯港口有限公司董事長俞曾港表示，擴建在2023年完成後，將鞏固比港在地中海郵輪產業中的母港地位，帶動希臘旅遊經濟發展。

中共駐希臘大使章啟月表示，她相信，中希今後在港口發展、旅遊及服務貿易等方面的合作將取得新進展。