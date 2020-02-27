華南第一商圈 廣州天河路客流復甦

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
廣西桂林市象山景區對外恢復開放。這是廣西桂林市21日宣布該市82個A級景區向疫情低風險區遊客開放的首個景區。圖為廣東遊客在象鼻山前拍照留念。 中新社
廣西桂林市象山景區對外恢復開放。這是廣西桂林市21日宣布該市82個A級景區向疫情低風險區遊客開放的首個景區。圖為廣東遊客在象鼻山前拍照留念。 中新社

全長約2.8公里的廣州天河路商圈，被稱為「華南第一商圈」，沿線商戶近萬家，2018年實現商品銷售總額逾1.2兆元人民幣。隨著新冠肺炎疫情漸趨穩定，天河路商圈的街道上，人流漸漲，其中的天環廣場、正佳廣場、天河城等購物中心也迎來客流復甦。

中新社報導，「廣州復工以來，天環廣場客流逐漸回升，現在每天約6400人次的客流量，雖仍低於去年同期，但比起疫情剛爆發時，還是增加不少。」天環廣場物業部助理總經理孔秀慧表示，應對日漸增多的客流，商場將原本四通八達的開放式出入口收緊為6個，人員進入必測體溫，同時增加消毒清潔頻率。

除了疫情防控，「共渡難關」是天河路商圈各商場和商舖提到最多的另一個關鍵詞。據不完全統計，受疫情影響，天河路商圈各商貿體人流量同比下降80%，零售、餐飲和娛樂等行業的商家營業收入同比下降均超過70%。

「現在天河路商圈多家商場都通過微信抖音、網上商場等渠道開展線上業務，為顧客提供線上服務，服裝、百貨、商超和餐飲等商舖都有參與，相當於把整個商場搬到了網上。」廣州天河路商會相關工作人員表示，商場為應對客流減少，紛紛開展線上業務。

「我們店通過微信群開展線上業務，效果蠻好的，已經有3個微信群，服務超過1000名顧客。」國際化妝品連鎖品牌絲芙蘭天河城店的銷售員李小姐說，「在群裡，我們會發布一些微信群專享優惠價和秒殺活動，顧客可以通過微信或者小程序購買，銷量還是比較可觀的」。

除了微信群，抖音也是店鋪開展線上服務的另一重要平台。「現在每天19點到22點，我們都會在抖音開直播，除了有名模和服裝主播為顧客講授流行趨勢和服裝穿搭技巧外，還會介紹應季服裝和優惠活動，很多顧客收看後都會下單，效果還不錯。」歌莉婭的員工周小姐說。

天河城推出線上下單、抖音直播、「宅」急送等活動；天環廣場將美妝促銷節與線上銷售結合，打通新渠道；正佳廣場舉辦「HI百貨直播」，並通過公眾號導流給商家增加了收入。疫情之下的廣州天河路商圈，太古匯、天河城、天環廣場等商場積極發展線上服務等新業務，開拓新市場和銷路。

微信 疫情 抖音

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