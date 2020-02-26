肺炎新增病例為負數 荊門上至市委書記被懲處

中國新冠肺炎每天新增確診病例數字眾所關注，但湖北省荊門市19日上報的病例數卻是「負107」。官方今天宣布，荊門市衛健委正副主任被記大過處分，中共荊門市委書記和荊門市長則被誡勉。

外界注意到這起事件，起因是在20日湖北的疫情通報中，武漢市19日的新增確診病例數為615，遠大於全省的349。

綜合陸媒報導，事後官員解釋，這是因為認定確診的標準改變，因此有的市、州用後來的標準去扣除先前標準下的病例數而有了「核減數」。但新任的湖北省委書記應勇對此不滿，表示不允許核減已確診的病例，對相關責任人要查清事實，嚴肅問責。

中共中紀委、中國國家監察委官網今天公告，針對上述事件，湖北省紀委監委已調查核實，認為荊門市相關部門和人員在統計上報新冠肺炎（新冠肺炎）確診病例資料工作中，把握政策不準、履職盡責不力、審核把關不嚴，導致上述問題發生，造成嚴重不良影響。

經湖北省紀委監委研究並報省委批准，決定對負有領導責任的荊門市委書記張愛國、市長孫兵予以誡勉；給予荊門市政府分管副市長梁早陽黨內警告、政務記過處分，給予荊門市衛健委主任李志珍、副主任李艾娥黨內嚴重警告、政務記大過處分。

北京日報旗下的新媒體長安街知事指出，湖北省衛健委副主任塗遠超曾在21日的疫情防控新聞發布會上，解釋這起「核減事件」的來龍去脈。

13日起，按照官方發布的新冠肺炎第五版診療方案，湖北省將臨床診斷病例全部納入確診病例進行統計公布和治療，當時湖北省因此確診病例數大幅增加。

到了18日，第六版的診療方案公布，湖北省原有的臨床診斷病例類目被取消。

19日，有的市州組織因此對前期報告的臨床診斷病例按照第六版診療方案進行了訂正，核減了部分病例。20日，在外界的疑慮聲中，湖北方面叫停了這一做法。

此外，湖北省監獄部門目前沒有接入傳染病疫情網路報告系統，也發生了監獄病例數被拆分上報、導致疫情資料訂正。

塗遠超說，這些資料調整引起社會高度關注，對數據產生懷疑，應勇對此高度重視，明確要求不允許核減已確診的病例，已核減的必須全部加回。