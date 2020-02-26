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新華社：荊門台商會長簡俊男說，台灣片面堅持沒有理由

聯合報 / 記者賴錦宏／ 即時報導
荊門台商協會會長簡俊男（左）日前在湖北省台辦協助下，和鄭州台協、海基會合作，成功送藥到血友病童母親手中。（簡俊男提供）
荊門台商協會會長簡俊男（左）日前在湖北省台辦協助下，和鄭州台協、海基會合作，成功送藥到血友病童母親手中。（簡俊男提供）

據新華社報導，荊門台商會長簡俊男表示，「我不相信台灣沒有這個能力。就我在大陸二十幾年所見到的，更不相信大陸送回這些台胞時會故意不嚴謹地檢查身體健康狀況。」「台灣方面的片面堅持太沒有理由，應該信任湖北的處理方式及做法，盡快讓這些台胞早日回台。」

簡俊男表示，特別在防疫工作這麼緊張的時候，湖北非常負責任，並沒有草率地讓這麼多台胞離開湖北，通過其他地方返回台灣，而是希望以東航班機特別服務台胞的方式讓這些人返家，這就是在幫助台灣。

針對台灣有人說「不讓在湖北的台灣人回去，現在在台灣的人才更安全」時，簡俊男表示，說這樣話的人既沒有良知，也意圖蒙蔽台灣老百姓的雙眼。滯留湖北台胞不是確診病人，何況大家都已在家中隔離了二十幾天，又有包機運送的統一安排，這1100多人並沒有比從大陸其他地方赴台的人員更讓人擔憂。他們的情況與從「鑽石公主號」遊輪返台人員完全不一樣。說那些話的人沒有正確的判斷力，而是「別具用心」，也侵犯了在湖北這1100多名台灣人在法律上應有的權利。台灣社會不應容許這樣的言論存在，輿論應譴責這種言論，不能任由這種明顯侵害他人合法權益的現象持續下去。

據新華社報導，一次特殊的護送運輸在湖北省荊門市啟動。台灣血友病少年小宇因治療所用特定針劑告罄，2月28日將進入待藥危險期。湖北省和荊門市台辦經多方協調，為小宇母子赴成都乘飛機返台作出安排。兩名司機輪流駕車，行程1000公里，跨越湖北、重慶、四川三省市，次日中午抵達成都。小宇母子當晚順利登機返台。

對於小宇母子的返鄉過程和現在的情況，兩岸各界都很關心。

簡俊男介紹說，小宇母子23日深夜從湖北省荊門市出發，經過十幾個小時車程抵達成都，3個半小時飛行航程後，於24日晚間11點抵台，被送往桃園醫院，經過幾小時一系列項目的醫學檢驗，直到25日凌晨4點才得以休息。

「我們得知，他們首次核酸檢測呈陰性。雖然經歷了29個小時的奔波勞累，但他們心裡是高興和感激的。小宇的用藥及治療問題解決了，心里大石頭落下，小宇的母親哭了。她說，感謝湖北省各方面的協助，在疫情如此緊張情況下，以照顧台胞及人道的考量讓她和孩子特例通過成都回台，感激之情無以言表。到成都，也受到四川省台辦照顧。一路上這麼多善良的陌生人給予幫助，儘管她和孩子身體是疲憊的，但心裡充滿溫暖的力量，小宇更因為這件事，知道這麼多人幫他們，而有了更正面的人生態度。」簡俊男說。

湖北最新統計顯示，提出協助返台申請的滯留湖北台胞已逾1100人，這一情況已告知台灣方面，但台灣方面至今仍沒有正面回應。對此，簡俊男表示，以人民需求為第一考量才是負責任的。台灣方面一直以各種理由阻撓東航運送台胞是不對的。意識形態考量不應凌駕於人民利益和人道考量，根本不用堅持一定要以華航來接回台胞，而應花更多時間佈置1100多人返台後的防疫工作。

東航

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