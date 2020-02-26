社區封閉老翁陳屍家中 6歲孫伴屍：爺爺說外面有病毒不能出去

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，大陸有許多城市仍處於封城狀態，社區也實施封閉管理。24日湖北十堰市張灣區一名社區人員在為住戶測量體溫時，發現其中一戶住家內竟有一具屍體，家中還有一名6歲男童，事後男童被詢問為什麼不出去求救，男童則天真表示「爺爺說外面有病毒不能出去」。

綜合陸媒報導，該名死者為71歲的譚姓老翁，家中6歲男童為死者孫子。報導指出24日下午一名社區人員正進行社區排查量體溫，到老翁家時一名6歲男童來開門，而社區人員一進門就發現老翁已經過世，事後詢問男童為何不對外求助，男童則坦言「爺爺說外面有病毒，所以不能出去」。

消息曝光後，有謠言指出老翁早就已經過世三天，但隨即被張灣區委宣傳部副部長郭瑞兵反駁，他說因為張灣區實行管制，社區人員每天都會上門排查居民的身體狀況，而這名老翁是東風公司退休員工，他患有長年的基礎性疾病，這些都有記錄。

事後公安與法醫介入調查，老翁的死亡時間和原因正在鑑定中，而老翁的兒子因在廣西暫時無法回家，目前已經委託社區處理善後事宜。對於男童日後生活問題，郭瑞兵則表示會先檢測男童身體健康狀況，再由社區負責孩子的日常生活照顧。