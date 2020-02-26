中國官方：疫情嚴重衝擊體育產業 眾多場館歇業

中國國家體育總局經濟司副司長彭維勇今天表示，2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）疫情對中國體育產業造成很大衝擊，不僅眾多國際賽事面臨全面調整，很多體育場所也被迫掛牌歇業。

中國網報導，中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，彭維勇在回答媒體時，作上述表示。

彭維勇說，亞洲室內田徑錦標賽、跳水世界盃系列賽，以及東京奧運部分項目的資格預選賽等，都因疫情而延期舉辦，甚至易地舉辦。而中國國內的足球、籃球、排球等職業聯賽也延期舉行，且有50多場馬拉松賽事也受到影響。

他表示，中國很多體育場所因疫情面臨掛牌歇業，包括室外健身場所，以及體育場館、體育培訓機構，對健身休閒業、體育培訓業、體育場館服務業造成很大衝擊。

彭維勇指出，體育用品製造業也受新冠肺炎疫情的波及延期開工，相關企業也受到不同影響。

他提到，為減少體育行業受到的衝擊，中國國家體育總局鼓勵各地創新支持政策，包括加大政府採購力度，利用體育產業引導資金，安排專案幫扶資金等。像是上海市近期推出的12項包括賽事補貼、減免場館租金等措施。