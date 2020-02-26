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阻絕境外與超前部署 台韓防疫政策的關鍵差異

南韓疫情失控後這麼做 台人讚「防疫態度」勝日本

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醫院被徵用防疫 武漢其他疾病患者面臨無處就醫

中央社 / 台北26日電
爆發2019年冠狀病毒疾病的武漢，境內醫院幾乎都被徵用收治相關患者。圖／路透社
爆發2019年冠狀病毒疾病的武漢，境內醫院幾乎都被徵用收治相關患者。圖／路透社

爆發2019年冠狀病毒疾病的武漢，境內醫院幾乎都被徵用收治相關患者。然而，長期需要治療的其他慢性病患及突然發病的內外科病患，卻面臨就醫無門、甚至住院期間被強制要求出院的窘狀。

英國廣播公司（BBC）中文網今天以「武漢非新冠肺炎患者的困境」為題，發布來自武漢的電視新聞畫面，內容採訪了3名武漢當地病患及家屬，反映了這一現狀。

報導直指，由於身處疫情核心區，大批患者湧入武漢各大醫院。為此，當地官方不但大舉徵用當地醫院收治新冠肺炎患者，許多醫院並將諸如腫瘤科、血液科等非相關科別關閉，企圖防止交叉感染。

根據報導，這一作法導致很多患有其他疾病的病患無處就醫，面臨著生活舉步維艱的相同困境。然而，中官媒先前曾號召，醫療院所應盡量為其他急症患者留出一條生命通道。

在報導中，何國躍是勇敢出面受訪的武漢市民。他83歲的母親在2月14日前後因肝臟發炎，住進武漢新華醫院，且出現胸部積水、肝臟生膿的現象。但才住院2天，醫院便終止治療要求老母回家。他並展示院方正式開具的書面出院通知。

何國躍表示，院方通知他「我們醫院被徵收了」，要求出院。他便要求院方「給我一個退路，把我媽媽安排到別的地方」，院方於是給了他「武漢市指揮部」的電話，要他自行去電要求解決。

但何國躍指出，他打了5次電話，都沒有人接。同一時間，他連忙接洽詢問了武漢好幾家醫院，卻都得到「沒有床位接收」的答覆。

他無奈地表示，「我現在不知道我要到哪裡去；那個病（新冠肺炎）需要治療，但這個病（母親的病）也需要治療啊」，「你說我們怎麼辦，我們沒辦法，我們真的是沒辦法」。

今年68歲、因摔斷了髖骨而住院等待開刀的林女士則在病床上受訪，但臉部被打上了馬賽克。她表示，目前自己不但沒法行走，站也站不起來，連翻身都翻不了，但醫院仍要她在未開刀的情況下自行轉院。

林女士說，她要求「等開完刀才能夠走。我兒子跟他們說，如果今天開刀，我今天就把我媽媽弄回去」。

畫面中還有另一名未標註身分的老婦及其男性家屬受訪。老婦是腿部接受外科手術，傷口旁的導膿容器尚未拆除。

這名男性家屬表示，「（院方要求）我們自己找地方，我們到哪兒找呢」，並指著床上的老婦說，「她這個樣子能走路嗎，她動完手術才兩天」。這時，老婦邊擦著眼淚邊說「我的傷口，都還有炎症（發炎）」。

患者 新冠肺炎 手術

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