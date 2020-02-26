協助海南防疫 彭蔭剛捐贈人民幣100萬
中國航運前董事長彭蔭剛今（26）日透過海南省紅十字會，捐贈人民幣100萬元用於防控新冠肺炎疫情。這也是台胞截至目前向海南捐贈的最大一筆善款。
中新網報導，海南省委統戰部台務二處處長傅少強表示，新冠肺炎疫情暴發後，台胞捐款捐物折合人民幣近300萬元，彭蔭剛在海南陵水黎族自治縣有投資文旅項目，他目前雖身在台灣，但以實際行動助力海南戰疫，讓人感佩。
海南省人民醫院副院長單明華在接收這筆善款時說，感謝社會各界對抗擊疫情醫護工作者的關心。這筆善款將按照捐贈者的意願，用於購買醫用口罩、防護服、檢測試劑、檢查治療等設備。
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