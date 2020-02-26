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吃藥預防？武漢女沒染病吞新冠藥 被送入ICU

世界日報 / 中國新聞組／上海26日電
「硫酸羥氯喹」是磷酸氯喹的兄弟藥物。 圖／取材自微博
「硫酸羥氯喹」是磷酸氯喹的兄弟藥物。 圖／取材自微博

預防重於治療？武漢一女子未感染新冠病毒，卻自行購買新冠肺炎的治療藥物。女子服用後出現精神異常、心率失常等症狀，反而被送入ICU（重症監護室）。

澎湃新聞報導，武漢市普仁醫院急診科主任黃海東指出，該患者過量服用的藥物是硫酸羥氯。它是被納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》的藥物磷酸氯的「兄弟藥物」。在臨床試驗中，硫酸羥氯被證實對新冠肺炎有一定療效，這可能是該女子服用的原因。

黃海東表示，該女子未患新冠肺炎，家中也沒有確診或疑似新冠肺炎病例。她卻網購硫酸羥氯片，24小時內服藥18片，出現精神異常、反覆發作尖端扭轉性室速（一種致死性的惡性心律失常）的症狀，2月23日被送往醫院搶救。

黃海東介紹，硫酸羥氯是磷酸氯的「兄弟藥物」，以前用於瘧疾、紅斑狼瘡等疾病的治療；硫酸羥氯也在臨床試驗中被證實對新冠肺炎治療有效，這可能是該女子服用的原因。

黃海東提醒，無論是硫酸羥氯，還是磷酸氯，都是處方藥，服用時應遵醫囑。目前，該患者已脫離生命危險，但仍需嚴密觀察。

黃海東表示，新冠肺炎疫情之下，群眾容易恐慌。之前人們搶購雙黃連等藥物，就是這種心理作祟。他提醒民眾在做好防護措施的同時，也要多關心家人的心理健康，及時溝通和干預，避免因過分焦慮而偏激服藥，甚至造成生命危險。

新冠肺炎 COVID-19

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