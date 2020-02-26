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新冠肺炎延燒全球 央視前主持人：中國應為世界「添亂」道歉

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電
阿丘原名邱孟煌，曾任中央電視台綜合頻道主持人。 圖／取材自央視網
阿丘原名邱孟煌，曾任中央電視台綜合頻道主持人。 圖／取材自央視網

新冠肺炎疫情持續，針對中國的防疫抗疫，華爾街日報(WSJ)早前刊發「中國是真正的亞洲病夫」一文引起軒然大波。央視前主持人邱孟煌（阿丘）日前在微博表示，雖然「東亞病夫」的牌匾「已經踢碎」，但中國應該為此次給全球「添亂」道歉。言論在網路引起爭議，有反對者稱，病毒是「天災」，而不是中國「添亂」。

香港01報導，一名微博認證為「央視主持人」的網路大V「阿丘」20日發布微博指，中國人應該道歉，理由是中國給世界「添亂了」。他說：「此時，雖然東亞病夫的牌匾早已踢碎了一個多世紀了，但我們可不可以說話語調稍和並帶些歉意，不慫也不豪橫地把口罩戴起來，向世界鞠個躬，說聲：對不起，給你們添亂了？」

據報導，阿丘言論引起爭議，有網友對其言論表示支持，亦有許多網友表示反對，砲轟「什麼狗屁邏輯」，認為病毒是天災，是全人類所要面對的敵人，而阿丘的言論是很危險的，「為潛在的排華行為提供道德依據」。

目前，阿丘已刪除相關微博，但網友對他的批評昨持續發酵：「奴才就是奴才，你叫他站起來他還不樂意。」「大褲衩（央視大總部的外號）出來的還真是個個妖魔鬼怪。」

另據環球網報導，華爾街日報刊登涉嫌辱華文章後，中國吊銷華爾街日報三名駐京記者的記者證。外交部發言人趙立堅25日主持召開例行記者會。有外媒記者就華爾街日報記者被吊銷記者證一事提問說，其中一名記者目前在武漢被隔離，她如何離開武漢？

趙立堅表示，目前該記者的記者證被吊銷，目前她仍留在武漢。出於人道主義考慮，我們會繼續允許她待在武漢，但是不能進行采訪。等疫情結束後，我們會盡快允許她離開。

前央視主持人「阿丘」20日發布微博指，中國人應該道歉，理由是中國給世界「添亂了」。 圖／擷自微博
前央視主持人「阿丘」20日發布微博指，中國人應該道歉，理由是中國給世界「添亂了」。 圖／擷自微博

新冠肺炎 COVID-19

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