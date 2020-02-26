港女搭機亂噴酒精惹客怨 勸改擦拭反遭她拉低口罩咳嗽

新型冠狀肺炎疫情下，不少人搭飛機都會嚴陣以待，口罩、眼罩、消毒酒精樣樣出齊，不過有網民就在飛機上為此爭執，有網民發帖表示「坐飛機怎麼遇上缺德的人」，指責一名前坐的女子向坐椅噴酒精時，噴到她的小朋友，樓主和她理論，對方竟拉下口罩向她和小朋友大力咳嗽。

該名網民在facebook群組「新福岡旅遊討論區」發文，表示剛剛由福岡回港，坐前坐的女子「上到飛機瘋狂向坐椅噴酒精消毒」，樓主2歲的小朋友坐在後面，「酒精噴落坐椅不停濺起向小朋友吹過」。

樓主的丈夫忍不住開聲，請她小心點，又指可以用酒精紙巾或者噴酒精落紙巾再抹，卻被對方「聲大夾惡鬧返」，更稱向樓主一家說「怕就別坐這飛機了！」，樓主也不明白其邏輯，她指明白「這個時候大家都小心，但你小心時可否不要那麼自私，想想周圍還別人」。

之後女子仍針對樓主一家，「刻意將椅背較低頂住我先生」。下機後，樓主忍無可忍和女子理論，想不到女子「怎麼突然脫了口罩近距離向我跟小朋友大力咳！」，樓主追住她，但女子走去用飲水機洗手，之後入了廁所沒有出來。樓主無奈地稱，「我本來以為他只是品德，原來遇上瘋子」。

樓主的經歷在網上引來熱論，不少網民都認為女子行為過份，「好自私！」、「明顯這個是潑婦，說完他沒有再作出過份行為就算了，或者請空姐幫忙跟他說」、「噴太自私，你想消毒，但有無想過人家聞完會不舒服？」。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】自製消毒酒精3件事 自備容器認住呢2個號碼最安全

新冠肺炎│網民分析3大原因勿亂買酒精棉：這不是拿來環境消毒的

文章授權轉載自《香港01》