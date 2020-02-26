東莞台校 學測大放異彩

2020學年度學科能力測驗成績公布，東莞台商子弟學校25日表示，該校高三學生成績大放異彩，表現突飛猛進；國中部直升學生12年1班黃佩琳同學選考自然4科獲60滿級分成績，突出表現令人振奮。

東莞台校表示，黃佩琳同學因父母工作的關係一直在東莞唸書，從國中直升本校高中努力六年，她提到自己讀書沒有什麼特別技巧，就是上課認真聽老師講課，平時勤作習題，這次學測獲得60滿級分成績，覺得很開心、很安心、自己平日的付出終於看到回報。將來計畫回台升學，第一志願是台灣大學資工系或電機系，期許自己能成為推動高科技產業不斷創新的工程師。

東莞台校指出，各單科滿級分人數與去年相較大幅提升，共計40人次，較去年人數成長2倍有餘，其中數學滿級分為11人、自然科滿級分為5人，顯現學校數理科教師孜孜不倦的努力，終至開花結果；英文達前標以上人數達64人，展現英文科老師的付出及本校近年積極推動英語教育的成效。更值得一提的是，各科未達底標學生顯著減少，教師全心輔導學習落後學生，獲得具體成果。

東莞台校提到，學測考科採「5選4」計分方式，本校除黃佩琳同學獲60滿級分外，獲59級分同學2位、58分1位、57分3位、55分以上8人。自然四科達頂標10人、達前標15人；社會4科達頂標12人、達前標10人，在當前新冠肺炎疫情嚴峻，大陸各地防疫工作緊張的此刻，本屆高三同學學測成績的亮麗表現，為台校人注入一劑強心針。