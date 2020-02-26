東莞台校 學測大放異彩

聯合報 / 記者林宸誼／綜合報導
黃佩琳同學從國中開始對數理感興趣，圖為2019年4月參加中等學校分區科學展覽會，以自製簡易光度計檢測橄欖油的真偽及含量為展示主題，獲得優等成績。 圖／東莞台商子弟學校提供
黃佩琳同學從國中開始對數理感興趣，圖為2019年4月參加中等學校分區科學展覽會，以自製簡易光度計檢測橄欖油的真偽及含量為展示主題，獲得優等成績。 圖／東莞台商子弟學校提供

2020學年度學科能力測驗成績公布，東莞台商子弟學校25日表示，該校高三學生成績大放異彩，表現突飛猛進；國中部直升學生12年1班黃佩琳同學選考自然4科獲60滿級分成績，突出表現令人振奮。

東莞台校表示，黃佩琳同學因父母工作的關係一直在東莞唸書，從國中直升本校高中努力六年，她提到自己讀書沒有什麼特別技巧，就是上課認真聽老師講課，平時勤作習題，這次學測獲得60滿級分成績，覺得很開心、很安心、自己平日的付出終於看到回報。將來計畫回台升學，第一志願是台灣大學資工系或電機系，期許自己能成為推動高科技產業不斷創新的工程師。

東莞台校指出，各單科滿級分人數與去年相較大幅提升，共計40人次，較去年人數成長2倍有餘，其中數學滿級分為11人、自然科滿級分為5人，顯現學校數理科教師孜孜不倦的努力，終至開花結果；英文達前標以上人數達64人，展現英文科老師的付出及本校近年積極推動英語教育的成效。更值得一提的是，各科未達底標學生顯著減少，教師全心輔導學習落後學生，獲得具體成果。

東莞台校提到，學測考科採「5選4」計分方式，本校除黃佩琳同學獲60滿級分外，獲59級分同學2位、58分1位、57分3位、55分以上8人。自然四科達頂標10人、達前標15人；社會4科達頂標12人、達前標10人，在當前新冠肺炎疫情嚴峻，大陸各地防疫工作緊張的此刻，本屆高三同學學測成績的亮麗表現，為台校人注入一劑強心針。

滿級分 學測

延伸閱讀

學測數學難度為何「失算」？ 恐因沒找到合適試考生

東莞台校團結齊抗疫 高三學測碩果振人心

學測數學太簡單 大考中心主任張茂桂請辭

學測鑑別度不足 熱門校系篩選難

相關新聞

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

東莞台校 學測大放異彩

2020學年度學科能力測驗成績公布，東莞台商子弟學校25日表示，該校高三學生成績大放異彩，表現突飛猛進；國中部直升學生12年1班黃佩琳同學選考自然4科獲60滿級分成績，突出表現令人振奮。

春運40天 廣鐵集團客流減44%

2020年大陸春運日前結束。中國鐵路廣州局集團有限公司統計，春運40天，廣鐵集團發送旅客3675.4萬人次，受新冠肺炎疫情影響，同比下降44.4%。

SARS倖存者命撿回來 但過著被病折磨的日子

新冠肺炎已造成2千6百多人死亡，回首17年前同是冠狀病毒的SARS，雖然造成死亡的人數不到1千人，但那些「染煞」後倖存的...

返工潮來了！上海地鐵客流量大增近七成

為控制新冠肺炎疫情而停擺近一個月的大陸經濟正逐步恢復運轉，上海本周以來人車就明顯回流。上海市交通委副主任楊小溪表示，從2...

28年前南醫大姦殺案抓捕現場曝光 鄰居說兇嫌很忠厚

28年前南醫大女學生姦殺案，警方24日宣布破案，逮捕嫌犯麻繼鋼。麻被警方衝入家中抓捕的現場畫面也在網上流傳。街坊及友人表示，麻繼鋼性情忠厚、待人和善，「從來沒把他和壞人聯繫在一起」。南醫大發表聲明：全體師生員工終得慰藉，正義永遠不會缺席。一名當年曾參與此案的老民警說：「這真是令人振奮，太高興了。案子一直沒破，我們對不起死者，對死者家屬也無法交代。」

DNA刑偵大躍進 白銀案也靠這招破的

近年來因科技進步所帶來的刑偵手段「升級換代」，導致多起積年命案得到突破性進展。

唾液導致？被野狗撲倒沒傷痕 2歲女童狂犬病亡

四川兩歲女童早前被野狗撲倒但沒傷痕，但隔了近兩個月，卻因狂犬病離世。專家說表示，帶有狂犬病毒的唾液可能透過女童受損的面部皮膚或者其口鼻部黏膜等途徑感染了她。

憋壞急出遊？大陸景區人擠人 小店日賣6000枝烤串

新冠肺炎疫情當前，近日卻頻傳江西武功山、北京香山等多個景區恢復重開後，遊客「爆滿」情況；另在甘肅，則有烤串店復工後生意紅火，單日狂賣6000串，引發疫情再度擴散擔憂。對此，武功山已發通告緊急限流3000人，多個景區也推舉措避免人群聚集。

防疫再忍忍！北京國家大劇院 下月演出全取消

受新冠肺炎疫情影響，位於北京的國家大劇院23日在官網發布通告稱，取消3月1日至3月31日期間的演出及相關活動，暫停參觀。恢復開放時間根據實際情況另行通知。

韓國人到青島躲疫？首爾飛青島機票日漲23次 暴漲8倍價

韓國疫情大爆發，大陸民航資源網報導，網傳韓國人來青島躲避疫情，避免被強制隔離，導致近日首爾飛青島航班幾乎班班爆滿。據調查...

疫情影響 大陸十大「堵城」塞車比率下降37%

疫情影響下，大陸鼠年逐步復工後，「十大堵城」整體擁堵比率下降37.3%， 排名2019堵城排行榜前三的哈爾濱、重慶、長春...

熱門新聞

真的躺著賺！隔離防疫太無聊 陸男直播睡覺一夜賺30萬

受新冠肺炎影響！大陸理髮店1天10客人 「快付不起房租」

SARS倖存者命撿回來 但過著被病折磨的日子

期望日產十萬個 廠商重啟口罩機：發揚香港製造

憋壞急出遊？大陸景區人擠人 小店日賣6000枝烤串

比亞迪拿下美國史上最大電動大巴訂單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。