春運40天 廣鐵集團客流減44%

2020年大陸春運日前結束。中國鐵路廣州局集團有限公司統計，春運40天，廣鐵集團發送旅客3675.4萬人次，受新冠肺炎疫情影響，同比下降44.4%。

中新社報導，面對新冠肺炎疫情下的特殊春運，廣鐵集團在粵湘瓊三省鐵道線上築牢疫情防控的鐵路防線。節前春運，廣鐵集團日均發送客流量持續保持百萬高位，1月17日至22日連續6日運客在200萬人次以上。節前15天日均開行客車1580對，其中動車組列車1315對，發送旅客2886.2萬人次，同比增長9.1%，日均發送192.4人次。疫情暴發，導致廣鐵集團節後春運客流量大幅下降。 今年首次投入春運的梅汕、黔常、穗深鐵路讓沿線民眾出行更加便利。春運期間，梅汕鐵路運客15萬人次，黔常鐵路運客17.5萬人次，穗深鐵路運客20.9萬人次。

1月21日起，廣鐵集團迅速投入疫情防控阻擊戰。截至2月18日，累計消毒動車組列車車底2510組，普速列車車底987組，各車站消毒總面積830.6萬平方米，發放防疫物資110.3萬份。管內274個客運業務辦理站共設紅外智能測溫系統333台，全力做好測溫。 節後春運，為配合地方政府做好疫情防控，1月25日至2月18日，廣鐵集團累計停開客車2982.5對，其中高鐵動車組2786.5對，日均發送旅客32.1萬人次，同比下降80.6%。同時，配合地方政府加強進出站測溫、協查車上密切接觸者。

此外，廣鐵集團開闢綠色通道，全力保障防控人員、物資和生活物資運輸。截至2月18日，累計完成28批1686名專家、醫務人員馳援武漢運輸任務；裝運防控保障物資748批、208噸。