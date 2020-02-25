SARS倖存者命撿回來 但過著被病折磨的日子

新冠肺炎已造成2千6百多人死亡，回首17年前同是冠狀病毒的SARS，雖然造成死亡的人數不到1千人，但那些「染煞」後倖存的人，有多人過得生不如死的生活，他們被稱為「治癒」後的SARS病人，其實還在與病魔對抗，根本還沒治癒。

他們的病魔已不是冠狀病毒，而是SRAS的後遺症病魔─骨頭壞死。當年為了搶救生命和控制疫情，由鍾南山院士首先提出的激素療法被大量用於緊急治療。

健康網報導，激素治療是一把雙刃劍，「命」和「壞死的骨頭」選哪個？殺敵一千自損五百，剩下五百，哪怕是有後遺症，也是命。

北京的方渤一家九口感染SARS，他的妻子和妻姐都因搶救無效而去世，此外有5人患上不同程度的後遺症。「你活多少年，你就要受多少年的痛苦。治這兒了那兒壞了，治那兒這兒壞了，沒完沒了」。方渤久病成醫，如此解釋股骨頭壞死。

股骨頭壞死被稱為「不死的癌症」，意味著患者要終身接受治療。方渤做了兩髖的股骨頭置換手術，但是雙肩和雙膝關節的骨頭仍在一點點兒地塌陷，這讓他疼痛難忍。極端的時候，方渤用沒喝完的酒瓶子砸自己的腦袋，企圖以痛止痛。

現在他頭髮花白，身形瘦弱，身上儘是手術後的疤痕，「我全身的骨頭就跟石膏一樣脆弱，骨頭會不可逆轉地塌陷下去，直至癱瘓或死亡」。

吳如欣感染非典後，進行輸液治療，每天14瓶，從上午8點，連續吊點滴到凌晨三點。她回憶說：「我有一次看到那個瓶子掛著有那個甲強龍，後來知道這是激素，激素會造成骨質疏鬆」。

後來她出現嚴重的非典後遺症狀，陸續被診斷出肺纖化、腦梗等症狀。她常常呼吸困難，睡著覺就被憋醒，「我反覆地做夢，就在冰蓋底下游泳，憋得我實在不行了，憋醒了就坐在床上喘氣」。她幾乎失去了笑和打哈欠的功能，一笑一張嘴，一打哈欠一張嘴，肺部的纖維化使得氣提不上來，很容易哢的一聲，骨頭就斷了。

為了治療骨頭壞死，吳如欣省吃儉用，她養了兩條狗，讓狗趴在膝蓋上進行熱敷，當是「狗皮膏藥」。

楊志霞十一口人，九人感染非典，其中四人在兩周內喪命，丈夫死時，也只是醫院樓道裡一句簡單的口頭通告：「楊志霞，給你愛人火化了」。SRAS「治瘉」出院後她將自己封閉在痛苦的回憶中，拒絕說話、拒絕交流，流淚成為唯一的宣洩方式。2004年年初，楊志霞被確診患有股骨頭壞死，她一路哭著回家。

他們從感染SARS時的絕望，到死裡逃生後的慶幸，如今成了病魔伴隨終生的受害者。

2006年，曾有一項對110名後遺症患者所做的問卷調查，資料顯示，超過70%的人因為股骨頭壞死而接受治療，超過60%的人因肺纖維化接受相關治療，因後遺症而喪失工作能力或生活自理能力的人超過1/3。

17年來，在這個群體中，康復好的人重新回歸社會，回歸平靜的生活；但多數喪失勞動能力的人，還在遭受疾病的折磨和精神的自我歧視。

17年後再度遇到冠狀病毒的侵襲，儘管最終會戰勝疫情，但目前已有2萬7千多人「治癒」，以及將有愈來愈多的治癒者，他們是否也會出現後遺症也備受各方關切。