唾液導致？被野狗撲倒沒傷痕 2歲女童狂犬病亡

四川兩歲女童早前被野狗撲倒但沒傷痕，但隔了近兩個月，卻因狂犬病離世。專家說表示，帶有狂犬病毒的唾液可能透過女童受損的面部皮膚或者其口鼻部黏膜等途徑感染了她。

成都商報報導，萍萍是一名留守女童，家住四川蓬安縣龍蠶鎮千丘磅村。奶奶說，萍萍很乖、很聰明，在她九個月大的時候，兒子兒媳外出打工，自己一直在老家照管萍萍，直到萍萍發病。

2月9日發病的那天下午，萍萍精神變得有些亢奮，她圍著爺爺奶奶一直說個不停。「爺爺乖，我乖，奶奶乖，姐姐不乖，我最乖了…」這些話，萍萍平時也會跟爺爺奶奶說，但她那天下午說話語速飛快，嘴裡會向外流口水。

半夜的時候，她嚷嚷著肚子痛，要奶奶救她。次日凌晨送到醫院，後經醫護人員確診，萍萍怕風怕水符合狂犬病發作症狀。

據報導，在發病第二天晚上，萍萍永遠離開這個世界。

奶奶事後回憶，去年12月上旬一個冬日早晨，曾有一隻野狗闖進院子，將孩子兩次撲倒在地。因為萍萍當時身上沒有傷痕，便沒有帶她去打狂犬疫苗。她說，至今不知道那個早晨是誰家的狗撲倒了孫女。

如今，事發地附近一至三公里範圍被劃為狂犬病疫點，相關部門按規定對疫點內的犬隻進行捕殺。當地政府相關工作人員也來到萍萍家裡了解情況，因孩子患的是狂犬病，具有傳染性，最後家人同意工作人員將孩子遺體帶走，火化。

報導指出，蓬安縣衛健局公共衛生股股長伍凌峰表示，狂犬病目前沒有任何有效藥物治療，致死率100%。

伍凌峰分析說，根據目前掌握的情況來看，萍萍之所以感染狂犬病病毒並導致最終發病，與當天那隻撲倒萍萍的陌生野狗有關，野狗很可能舔傷了萍萍的面部，導致萍萍出現不易察覺的微小損傷，帶有狂犬病毒的唾液可能透過萍萍受損的面部皮膚或者其口鼻部粘膜等途徑感染萍萍；也可能是被流浪狗撲倒後，因天氣昏暗，家屬觀察不仔細，未發現明顯傷痕。