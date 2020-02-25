DNA刑偵大躍進 白銀案也靠這招破的

近年來因科技進步所帶來的刑偵手段「升級換代」，導致多起積年命案得到突破性進展。

新京報報導，28年前的「南醫大命案」日前宣告偵破，與去年破獲的「白銀案」、美國「金州殺手」（ Golden State Killer ），都是一代代警察鍥而不捨地辦案，謹慎地保留證據，最後在科技突破下破案的最好例子。而電影《殺人回憶》原型案、南韓「華城連環殺人案」時隔33年後告破，靠的也是反覆比對DNA。

「南醫大命案」破獲的關鍵，是應用了最新刑事技術Y庫家系工匠系統。公開資料顯示，Y-STR檢驗是法醫DNA檢驗精子的重要手段。Y-STR基因座是位於男性Y染色體上的人類多態性STR位點，Y-STR具有男性遺傳，男性特異性的特點。目前，公安部物證鑑定中心有多項對Y-STR分型的研究。

這些舊案的告破，看似一系列「幸運」、「巧合」所催生，實際上是一代代警察恪盡職守的結果。經辦的員警小心翼翼地保留著包括DNA痕跡在內的各種證據、線索，隨著刑偵科技的發展，靠著這些證據找到真兇。

所以，實際上無論科技如何發達，刑偵技術手段如何進步，破案的關鍵還是在人。有人預言，AI會讓破案來得更容易。但制度與技術背後仍是「人」，人是推動案件破解的關鍵因素。再多的高科技，遇上不作為者可能都沒轍。