28年前南醫大姦殺案抓捕現場曝光 鄰居說兇嫌很忠厚

28年前南醫大女學生姦殺案，警方24日宣布破案，逮捕嫌犯麻繼鋼。麻被警方衝入家中抓捕的現場畫面也在網上流傳。街坊及友人表示，麻繼鋼性情忠厚、待人和善，「從來沒把他和壞人聯繫在一起」。南醫大發表聲明：全體師生員工終得慰藉，正義永遠不會缺席。一名當年曾參與此案的老民警說：「這真是令人振奮，太高興了。案子一直沒破，我們對不起死者，對死者家屬也無法交代。」

綜合媒體報導，犯案時26歲的麻繼鋼如今已54歲了。其在案發後入職蘇美達集團(江蘇十大外貿企業、世界500強企業)。由於父親是老員工，麻繼鋼也是集團司機中為數不多的正式員工，甚至是蘇美達集團旗下一公司的合夥人，還曾被借調到德國一段時間。

鄰居透露，麻繼鋼婚後育有一女，女兒去年才上大學。鄰居說，麻繼鋼對養狗頗為精通，「什麼品種、有沒有得病、得了病吃什麼藥，他一看就清楚」。據其介紹，麻繼鋼此前從德國帶回過兩條名貴犬，後來給人配種成功，因此還賺了一些錢。

鄰居表示，麻繼鋼平時很客氣，「到他家時，他常常會遞菸倒水。我們遞菸給他，他會說『抽我的、抽我的』，從沒把壞人和他聯繫在一起」。

一名鄰居曾看到麻繼鋼車上放著一本《聖經》，鄰居好奇問：「你平常還會看這本書？」麻繼鋼回答，會看。

時隔28年，破案的關鍵在今年2月19日，江蘇沛縣警方接報稱，通過比對，死者陰道拭子DNA，與沛縣被盤查者麻某俠的數據高度吻合，基本確定嫌疑人為麻某俠近親。

麻某俠家族中，有11名男子符合案發時的年齡，沛縣警方採集了這些人的口腔拭子，經過連夜比對，該11名男性的DNA均予以排除。

警方深入挖掘，發現其家族成員麻某皊已在南京定居50多年，麻某皊的兒子麻繼鋼，符合嫌犯年齡。經法醫鑑定，麻繼鋼DNA與犯罪現場提取的死者陰道拭子DNA完全一致。警方在麻繼鋼家中將其抓獲歸案。經審訊，麻繼鋼交代了28年前的犯罪事實。

一位當年曾參與此案的老民警表示，在他退休之後，每次路過南醫大門口，心裡都會有很強的愧疚感。如今案件偵破，真是「太高興了」。