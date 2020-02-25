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憋壞急出遊？大陸景區人擠人 小店日賣6000枝烤串

世界日報 / 中國新聞組╱北京25日電
武功山景區的排隊人潮。 圖／翻攝自影片截圖
武功山景區的排隊人潮。 圖／翻攝自影片截圖

新冠肺炎疫情當前，近日卻頻傳江西武功山、北京香山等多個景區恢復重開後，遊客「爆滿」情況；另在甘肅，則有烤串店復工後生意紅火，單日狂賣6000串，引發疫情再度擴散擔憂。對此，武功山已發通告緊急限流3000人，多個景區也推舉措避免人群聚集。

香港01報導，武功山景區2月20日起恢復開放，該園區公告稱，經請示市委、市政府同意，在嚴格落實疫情防控措施的前提下恢復正常開放；實行實名制網上購票，每日暫行限流5000人。景區還推出兩大優惠政策：對全國醫護人員免門票；對江西遊客免門票（2020年2月20日-2020年3月31日）。

隨後，網上流傳視頻顯示，在武功山景區檢票口，排起了長長的隊伍，兩三米寬的廊道上，人擠人排成四、五排的遊客，目測有近千人在排隊上山。

網上對此批評群起，「這麼多人再來個交叉感染，又一個爆發？」「為了利益，江西萍鄉領導喝醉了？」

武功山景區23日緊急發布通告，稱即時起停售當日景區門、索道票，且從24日起下調人數限流至3000人，關閉實體售票窗口。園區還呼籲，進入景區請自覺佩戴口罩，配合工作人員共同做好測體溫等防疫措施，並保持1.5米的遊覽間距。

另據錢江晚報報導，近日網上也出現了北京香山堵車視頻。

香山街道相關負責人解釋稱，「其實車流既有前往景區的遊客，也有部分居住在本地的外地返京人員，是幾股人流疊加在一起了，但遊客的數量確實比前兩天有所增加。」

街道相關負責人表示，香山街道將協調相關部門暫時關停部分停車場，在重要路口加大人員設備投入，對遊客不戴口罩、隨地吐痰等行為進行勸導。香山公園也將實施遊客限流管控。

另據梨視頻報導，在甘肅蘭州一家烤串店前可見許多顧客，店家表示，「我們是從20號開始復工的，大約60%顧客是打包回家」，店家透露，該店冬天每天約賣出3000串，夏天每天6000串。但復工這兩天來，光烤肉這一單項的銷售量，「基本上能達到我們夏天的水平」。

店家還說：「我見過一次買最多是6把(一把20串)，站這吃一次買了兩把(約2斤)」，「可能憋急了吧。」

至於其他景點、景區則採取了不同措施，確保遊客安全。

據「去哪兒網」專家表示，麗江古城景區採取日接待量不超過日最大承載量的50%，確保遊客間距能達到1.5米以上，所有遊客必須佩戴口罩參觀遊覽。

長白山北景區、西景區恢復開放後，進行實時遊客量控制及實名制網絡預約購票，分時分段入區。

中山陵景區則安裝兩台紅外影像測溫儀，在測量遊客體溫的同時減少人群聚集。

北京 疫情 口罩

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