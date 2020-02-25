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防疫再忍忍！北京國家大劇院 下月演出全取消
受新冠肺炎疫情影響，位於北京的國家大劇院23日在官網發布通告稱，取消3月1日至3月31日期間的演出及相關活動，暫停參觀。恢復開放時間根據實際情況另行通知。
京報網報導，國家大劇院並列出退票細則及詳情，已購票觀眾可於即日起至2020年6月30日，在原購票渠道、原購票地點辦理退票事宜。國家大劇院將在三個月內盡快安排退票，票款將退回到原支付帳戶。
另據自由亞洲電台報導，近日中國財政部一則疫情通知在網上熱傳。該通知要求其下屬單位統計住在北京三里河一區51號樓的財政部員工的姓名以及所在單元，該樓18日出現確診病例。近期網傳指西城區政府被隔離的69人中，有52人確診感染新型冠狀病毒，令北京的疫情形勢更加嚴峻。
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