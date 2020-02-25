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疫情影響 大陸十大「堵城」 塞車比率下降37%
疫情影響下，大陸鼠年逐步復工後，「十大堵城」整體擁堵比率下降37.3%， 排名2019堵城排行榜前三的哈爾濱、重慶、長春擁堵降幅均超過40%，而北京擁堵降幅達38.3%。
第一財經報導，高德地圖聯合國家信息中心大數據發展部等單位今（25）日共同發布數據顯示，哈爾濱、重慶、長春、北京、濟南、呼和浩特、西安、大連、貴陽、沈陽等十座城市登上2019年「十大堵城」。其中，過去一年，哈爾濱市路網高峰行程延時指數為1.935，取代北京成大陸「首堵」。
受疫情影響，「十大堵城」的擁堵延時指數並未向2019年那樣從初六開始持續上漲，而是一直持續保持暢通狀態。復工後，2月10至21日，「十大堵城」整體擁堵下降37.3%， 排名2019堵城排行榜前三的哈爾濱、重慶、長春擁堵降幅均超過40%，而北京擁堵降幅達38.3% 。
北京和上海復工趨勢較接近，在正月初10、17、24日，每周一迎來一波復工小高峰，在正月24日後趨向平穩。疫情期間，北京、上海、廣州、深圳一線城市「駕車活力復工」指數下降幅度均較明顯，復工熱度不足平日的40%。
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