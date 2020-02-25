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真的躺著賺！隔離防疫太無聊 陸男直播睡覺一夜賺30萬

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸武漢一名男子因防疫隔離在家太無聊，直播自己睡覺一夕爆紅。圖擷自<a href=https://www.weibo.com/tv/v/ItFQGuGrf?fid=1034:4470723331162145 target=微博" title="大陸武漢一名男子因防疫隔離在家太無聊，直播自己睡覺一夕爆紅。圖擷自微博">
大陸武漢一名男子因防疫隔離在家太無聊，直播自己睡覺一夕爆紅。圖擷自微博

中國大陸新冠肺炎COVID-19）疫情延燒，許多城市採封隔離城嚴控，民眾被禁足家中不得任意外出，經濟衝擊致百業蕭條，一名被隔離的男子因為無聊就直播自己睡覺」，竟然獲得5萬人民幣（約新台幣21.6萬元）的打賞，真的是名符其實的躺著賺。

一名暱稱「誰家的圓三」微博主，因封城被隔離在家，2月9日在睡前發了條視頻，表示想知道自己睡覺會不會打呼，開啟抖音直播請網友留言告訴他答案。5小時後，起床發現竟然有54萬人在線觀看；次日再一次直播自己睡覺，這次長達12個小時的直播，觀看人數竟高達1857萬，獲得76.8萬音浪打賞（約人民幣7萬元，合新台幣30.2萬），粉絲數也從3.7萬暴漲到83.8萬。

這兩次的直播結果，讓「圓三」一夕爆紅，但後遺症接踵而來。「圓三」在11日直播的視頻中表示，當直播一開啟時，觀賞人數瞬間衝上10萬，但大家質疑他「怎麼還不睡」，要求他「立馬去睡覺」，當時才下午5點多，「圓三」說不睡，觀賞人數馬上減半，他只好去躺下睡覺，期間還不能起床喝水、上廁所，觀眾會譴責他「不負責任」、威脅取消關注。

睡覺也能賺錢引起媒體關注採訪，「圓三」表示十分開心自己也能成為網紅，滿足了在朋友圈的虛榮心，算是讓自己揚眉吐氣，但真的只是覺得太無聊了，才會直播自己睡覺。他也表示日後不想也不能再直播睡覺了，直言這不是個好風氣，擔心讓時下年輕人仿效，認為不勞而獲是理所當然的。打算等疫情風暴過去後，再去學習、創作自己的作品。

直播自己睡覺獲得網友7萬人民幣的打賞，與直播平台拆帳後，「圓三」約可拿到5萬人民幣（約新台幣21.6萬元）。「圓三」睡覺到底會不會打呼呢？因前任情人以此為由與他分手，據觀眾解答是不會。據了解，前任情人在「圓三」暴紅來電要求復合，因為當初認錯打呼的人，純屬誤會。

COVID-19 新冠肺炎 武漢肺炎 直播 抖音 網紅

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