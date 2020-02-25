山東、吉林提升對韓邊境警戒

韓國疫情爆發，毗鄰韓國的吉林、山東今日升級對韓邊境警戒。吉林省延邊州即日起加強機場的海關、疾控、公安檢查的聯防聯控工作；對從韓國來延人員規定須由各縣（市）統一接送，禁止親友到機場車站接送；要求各旅行社不接團、組團，尤其是不接韓國旅遊團。

韓國民間有句俗語——山東的公雞叫，韓國都聽得到。山東在中韓兩國經貿往來扮演橋頭堡角色。因應韓國疫情升溫，山東省青島市則嚴防境外疫情輸入，強化風險評估和口岸檢疫，即日起對入境人員中的四類情形，一律實行集中隔離或留觀：一是有疫區旅行史或居住史並有發熱或呼吸道症狀的；二是與新型冠狀病毒感染者有接觸史的；三是所乘坐交通工具中出現發熱病例的；四是在現場檢疫查驗中檢測有發熱或呼吸道症狀的。

此外，青島市對所有入境人員，除需要隔離或留觀的外，均由居住地所在區市派車接回，對在境內有居所的，居家隔離觀察14天；對商務旅遊等短期居住的，安排在指定賓館住居、活動。