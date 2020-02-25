快訊

《吹哨奇案》：高冷燒腦又詼諧的羅馬尼亞警匪片

韓國大邱現口罩之亂 排隊人潮空拍照震撼台灣網友

湖北監獄系統罪犯確診323人 武漢獄長被免職

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
截至2月23日，湖北監獄系統現有罪犯確診病例323人，其中武漢女子監獄279人。照片／中國日報網
截至2月23日，湖北監獄系統現有罪犯確診病例323人，其中武漢女子監獄279人。照片／中國日報網

中共中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新昨（24）日前往湖北省監獄管理局，以視頻方式分別聽取武漢女子監獄、沙洋漢津監獄和湖北省未成年犯管教所彙報，湖北監獄系統罪犯確診323人，武漢女子監獄獄長被免職。

澎湃新聞報導，截至2月23日，湖北監獄系統現有罪犯確診病例323人，其中武漢女子監獄279人，沙洋漢津監獄43人，省未成年管教所未1人；現有疑似病例10人。

確診罪犯中沒有死亡病例，現有重症病例5人已轉入地方定點醫院，其餘輕症患者將轉入監獄方艙醫院救治。出現首例確診病例後，即轉移非密切接觸罪犯，目前擴散勢頭基本得到遏制。

當前，湖北全省監獄對干警進行封閉執勤，對監所實行封閉管理，開展排查篩查，全力開展救治，進行隔離觀察，搶建監獄方艙醫院，嚴肅追責問責，對20多名相關人員給予黨紀政紀處分，其中武漢女子監獄黨委書記、監獄長被免職，1人被立案調查。

陳一新強調，要深入學習貫徹落實習近平總書記一系列重要指示精神特別是關於監獄疫情防控工作的重要指示精神，充分認識監獄疫情防控工作的特殊性、復雜性、艱巨性，堵塞管理漏洞，加強防控措施，加強戰時紀律，對擔當盡責大力褒獎，對失職瀆職嚴肅問責，對當「逃兵」的就地免職。

監獄 疫情

延伸閱讀

WHO專家考察組考查湖北：蝙蝠可能是宿主

大陸新增508例 湖北499例 累計確診逾7.7萬例

港府將派包機接載湖北港人回港

「我老公派出所可牛了！」湖北女享特權炫菜 3官員被免職

相關新聞

南寧民宿台商 制定防疫流程

疫情之下，在南寧創業開設民宿的台青林大為，思考逆境突圍，制定緊急防疫流程服務房客，讓客人放心與安心，同時也準備救援物資為社會貢獻自己的一份力量。

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

8次檢測都陰性 四川出現特殊確診個案

新冠肺炎病毒有多「狡猾」？四川通報，一名洗碗女工連續8次核酸檢測陰性，從1月23日感染後隔一個月專家會診，診斷為疑似病例...

山東、吉林提升對韓邊境警戒

韓國疫情爆發，毗鄰韓國的吉林、山東今日升級對韓邊境警戒。吉林省延邊州即日起加強機場的海關、疾控、公安檢查的聯防聯控工作；...

泉州天后宮大米龜 分裝送醫護

歷時10天，行程800多公里，慰問近萬人。連日來，福建泉州天后宮寓意兩岸民眾共同祈福心願的大米龜，化身使者，為受新冠肺炎疫情影響的困難民眾、一線抗疫人員送平安，祈福疫情早日消除。

昆明 將興建第二國際機場

據雲南省發展改革委近日披露，雲南省將建設昆明第二國際機場，對昆明長水國際機場的省內航線進行分流。

南寧台青支援抗疫物資 制定民宿防疫流程防疫作戰

疫情之下，人人思救，在南寧創業開設民宿的台青林大為，制定緊急防疫流程服務房客，也準備救援物資為社會貢獻自己的一份力量。

南醫大女學生28年前被姦殺、塞下水道 一個細節破案

28年前，南京市一名醫學院女大生晚自習時遭姦殺，屍體被藏進了下水道。警方23日宣布破案，已抓獲嫌犯，至於嫌犯是否與「南大碎屍案」有關，有待進一步調查。此外，破案消息傳出後，嫌犯的背景也被起底。

「軍中妖姬」復出？湯燦拍抖音為宅在家民眾作這示範

曾被傳與多名中國高官有染、有「軍中妖姬」之稱的前解放軍女歌手湯燦，疑在「抖音」現身。網上近日流傳一段視頻顯示，因應新冠肺炎疫情「宅」在家裡的民眾，湯燦親自示範教學如何在家練瑜伽。網上對此議論紛紛，猜測「這是試水吧？」「要復出了嗎？」

找到了！他染新冠肺炎痊癒 上媒體告白急尋「楊護士」

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，不幸染病者在生與死間掙扎搏鬥，施救的醫護人員常成為病患的精神寄託。大陸武漢一名24歲新冠肺炎感染者，在經歷生命中最黑暗的12天，這段期間醫護人員的鼓勵，給了他莫大的支撐力量。痊癒出院後，上媒體公開尋找這位照護他的「楊護士」。

打氣！湖北及支援一線醫護 薪水提高2倍、補助提高1倍

中共「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」22日宣布，將湖北省在地及前往支援的一線醫務人員臨時性工作補助標準提高1倍、薪酬更提高2倍，且強制長時間高負荷工作者休息。

北京訂復工標準 電梯只半滿搭乘、停用健身房

因應24日新一波開工潮，避免群聚感染，北京市應急管理局23日宣布，工業及資訊企業的辦公及住宿密度，人均面積不得少於2.5平方公尺，且停用健身房，電梯只能讓滿載的半數搭乘。

熱門新聞

找到了！他染新冠肺炎痊癒 上媒體告白急尋「楊護士」

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

習近平講話17萬人連線會議 官媒：避免曲解

防止疫情擴散 昆山台企復工有妙招

馬紹章：美中台戰略三角必然走向崩潰

陸外交部嗆辣網紅發言人亮相 曾與美國安顧問互嗆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。