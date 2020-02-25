湖北監獄系統罪犯確診323人 武漢獄長被免職

中共中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新昨（24）日前往湖北省監獄管理局，以視頻方式分別聽取武漢女子監獄、沙洋漢津監獄和湖北省未成年犯管教所彙報，湖北監獄系統罪犯確診323人，武漢女子監獄獄長被免職。

澎湃新聞報導，截至2月23日，湖北監獄系統現有罪犯確診病例323人，其中武漢女子監獄279人，沙洋漢津監獄43人，省未成年管教所未1人；現有疑似病例10人。

確診罪犯中沒有死亡病例，現有重症病例5人已轉入地方定點醫院，其餘輕症患者將轉入監獄方艙醫院救治。出現首例確診病例後，即轉移非密切接觸罪犯，目前擴散勢頭基本得到遏制。

當前，湖北全省監獄對干警進行封閉執勤，對監所實行封閉管理，開展排查篩查，全力開展救治，進行隔離觀察，搶建監獄方艙醫院，嚴肅追責問責，對20多名相關人員給予黨紀政紀處分，其中武漢女子監獄黨委書記、監獄長被免職，1人被立案調查。

陳一新強調，要深入學習貫徹落實習近平總書記一系列重要指示精神特別是關於監獄疫情防控工作的重要指示精神，充分認識監獄疫情防控工作的特殊性、復雜性、艱巨性，堵塞管理漏洞，加強防控措施，加強戰時紀律，對擔當盡責大力褒獎，對失職瀆職嚴肅問責，對當「逃兵」的就地免職。