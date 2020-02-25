泉州天后宮大米龜 分裝送醫護

歷時10天，行程800多公里，慰問近萬人。連日來，福建泉州天后宮寓意兩岸民眾共同祈福心願的大米龜，化身使者，為受新冠肺炎疫情影響的困難民眾、一線抗疫人員送平安，祈福疫情早日消除。

中新社報導，泉州天后宮文物保護管理處副主任黃澤陽說，「截至2月24日，我們已陸續捐贈了2.8萬斤『泉·澎乞龜』平安米。」還向一線醫護人員、民警、基層工作人員贈送了4000個平安福袋，內含泉州天后宮Q版媽祖鑰匙扣、大吉大利護身卡等泉州天后宮主題文創產品，寓意「媽祖賜福，一生平安」。

在閩南地區，龜崇拜習俗由來已久。「摸龜頭起大樓，摸龜嘴大富貴，摸龜身大翻身，摸龜腳吃不乾，摸龜尾吃到有頭有尾。」人們將大米等做成龜的形狀，觸摸其各個部位祈求吉祥如意。

「乞龜」最早起源於泉州，200多年前傳到澎湖，並在澎湖獲得傳承和發揚光大，發源地泉州卻一度失傳。2007年，經兩岸熱心人士多方聯繫，促成「乞龜」民俗重回泉州。從那時開始，泉州天后宮與澎湖天后宮每年攜手合製「米龜」，為兩岸民眾祈福。

「『米龜』一年比一年更大，寓意著泉州與澎湖乃至台灣地區的交流越來越頻繁、關係越來越密切。」黃澤陽表示，2020年1月，台灣師傅如約而至，與大陸師傅攜手製作大米龜，米龜重達5.68萬斤，重量創下歷史新高。

因新冠肺炎疫情，1月25日，泉州天后宮暫停對外開放，原定於鼠年元宵期間舉行的泉·澎「乞龜」民俗活動隨即取消。即便如此，寓意著兩岸民眾祈福心願的大米龜依然發揮著作用。

雖然沒有對外開放，大米龜已擇吉時舉行點睛儀式，隨後被分裝打包，發放給抗疫一線的醫護人員、民警、基層工作人員以及村、社區困難民眾。

「乞龜是一種文化底蘊深厚的活動，不僅是人與神的約定，也是人與人的交流。」在澎湖旅遊業人士歐修智看來，「乞龜」民俗活動不僅增進了泉澎兩地的情誼，兩岸得以攜手將這項傳統民俗代代相傳，同時結合公益，幫助到很多需要幫助的人，可說是意義非凡。