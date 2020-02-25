南寧民宿台商 制定防疫流程

疫情之下，在南寧創業開設民宿的台青林大為，思考逆境突圍，制定緊急防疫流程服務房客，讓客人放心與安心，同時也準備救援物資為社會貢獻自己的一份力量。

大陸特色民宿線上預訂途家管家報導，在台北經歷了2003年SARS風暴，當時還是學生、在酒店和餐飲工讀的勝華文創公寓總經理林大為，見證當時公司的領導的快速決策：讓現有員工必須承擔更多業務，原本後勤人員，現在要站到第一線現場服務客戶，讓員工共體時艱，共同配合。

他指出，因為 「大家知道有危機，反而願意一起和公司並肩作戰，學習不同的工作技能。」他以處理過多次企業危機的過來人經驗，和高階主管與基層員工分享心得，不要只把業績下降和外在環境惡劣當威脅。

林大為認為，不能改變外部時，不應只是抱怨，而應要努力去思考逆境突圍，「在這場疫情愈演愈烈的時候，更決心要塑造一個讓房客感到舒適、安全的優質住宿環境」。是以，勝華文創公寓前台率先免費提供暖心的廣西知名的冰泉豆漿，一杯熱騰騰的熱飲，讓客戶暖心與安定；同時加強公寓內的紫外線消毒和酒精清潔工作，讓房客放鬆心情，在住宿中感受到關心呵護。

他指出，此時更需要一個可以安撫疲憊身心的環境，既然已是危機了，就努力把它變成轉機。林大為表示，當病毒開始流行，每個人都在比免疫力，企業也一樣，因此在第一時間協請台青主管劉振業趕回南寧，設計比照台灣公共衛生的經驗範例，與本地核心主管討論制定防疫流程，讓客人安心放心，更能體會民宿房東的用心。

他舉例，例如從入門的量額溫，提供免洗洗手液，保持與服務台規範距離，熱飲暖心，到針對衣服與鞋子消毒，提供有溫度的服務。

在確保安全安心的服務上下功夫，公司也加入當地的抗疫戰鬥中，主動詢問支持一線的人員是否有休息的地方，並支持抗疫物資。