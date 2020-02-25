昆明 將興建第二國際機場
據雲南省發展改革委近日披露，雲南省將建設昆明第二國際機場，對昆明長水國際機場的省內航線進行分流。
新華社報導，雲南省在實施「四個一百」重點項目和「補短板、增動力」省級重點前期項目計畫的基礎，提出實施基礎設施「雙十」重大工程，構建快速、高效、智能、安全、綠色的現代基礎設施網絡。「雙十」重大工程包括10個在建項目和10個新開工項目，其中2個項目涉及昆明機場建設。
在建項目中，昆明長水國際機場改擴建工程位列其中。按照規劃，將新建東二、西二、西三3條跑道，擴建站坪，新建平滑及相關站坪聯絡道；新建S2、T2航站樓共85萬平方公尺，T2前綜合交通樞紐8萬平方公尺；配套建設相關配套輔助設施。項目總投資864億元人民幣，力爭2020年內開工建設，預計2025年建成。
新開工項目中提出建設昆明第二國際機場。雲南省發展改革委副主任周民欣表示，建設昆明第二國際機場，可對昆明長水國際機場的省內航線進行分流，發展區域機場群協同效應，形成滇中城市群的航空雙樞紐新格局。
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