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南寧台青支援抗疫物資 制定民宿防疫流程防疫作戰

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
廣西南寧勝華文創公寓一角。圖/途家管家
廣西南寧勝華文創公寓一角。圖/途家管家

疫情之下，人人思救，在南寧創業開設民宿的台青林大為，制定緊急防疫流程服務房客，也準備救援物資為社會貢獻自己的一份力量。

大陸特色民宿線上預訂途家管家報導，在台北經歷了2003年SARS風暴，當時還是學生、在酒店和餐飲工讀的勝華文創公寓總經理林大為，見證當時公司的領導的快速決策：讓現有員工必須承擔更多業務，原本後勤人員，現在要站到第一線現場服務客戶，原本很難有機會做到輪調工作的機會，也把此次危機作為訓練處理，當危機產生，員工也瞭解共體時艱，更努力共同配合。

他指出，因為 「大家知道有危機，反而願意一起和公司並肩作戰，學習不同的工作技能。」所以他透過本地主管張群，以處理過多次企業危機的過來人經驗，和高階主管與基層員工分享心得，不要只把業績下降和外在環境惡劣當威脅。

林大為認為現在此時不可能改變外部，不應該只是抱怨，而是應該要努力去思考逆境突圍，「在這場疫情愈演愈烈的時候，更決心要塑造一個讓房客感到舒適、安全的優質住宿環境，所以勝華文創公寓前台率先免費提供暖心的廣西知名的冰泉豆漿，一杯熱騰騰的熱飲，讓客戶暖心與安定。同時全面加強公寓內的紫外線消毒和酒精清潔工作，讓這個時間還選擇的房客放松心情，在住宿中感受到關心呵護。」

他指出，此時更需要一個環境可以安撫疲憊的身心，這反而是機會，既然已是危機了，就努力把它變成轉機，民宿管理者要同時扮演救火員、啦啦隊和心理輔導醫生的角色，平日的逆境商數（Adversity Quotient）就要很高。

林大為表示，當病毒開始流行，每個人其實都在比自己的免疫力，企業也一樣，所以特別在第一時間，協請台青主管劉振業趕回南寧，希望設計比照當時台灣公共衛生的經驗範例，與本地核心主管討論制定防疫流程，讓客人安心放心，更體會民宿房東的用心。

他舉例，例如從入門的量額溫，提供免洗洗手液，保持與服務台規範距離，熱飲暖心，到針對衣服與鞋子消毒，提供有溫度的服務，在確保安全安心的服務上下功夫，公司也同時加入到當地的抗疫戰鬥中，主動詢問支持一線的人員是否有休息的地方，並支持抗疫物資。

廣西南寧勝華文創公寓總經理林大為。圖/林大為提供
廣西南寧勝華文創公寓總經理林大為。圖/林大為提供

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