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南醫大女學生28年前被姦殺、塞下水道 一個細節破案

世界日報 / 中國新聞組／上海24日電
28年前南醫大女生遭姦殺案告破。 取材自每日頭條
28年前南醫大女生遭姦殺案告破。 取材自每日頭條

來源：YouTube

28年前，南京市一名醫學院女大生晚自習時遭姦殺，屍體被藏進了下水道。警方23日宣布破案，已抓獲嫌犯，至於嫌犯是否與「南大碎屍案」有關，有待進一步調查。此外，破案消息傳出後，嫌犯的背景也被起底。

現代快報報導，這起喧騰一時的「南醫大命案」發生在1992年3月，南京醫科大學林姓女學生原本在教學樓教室自修，後來被人發現在校園內被姦殺，死亡時屍體完整，頭朝下被按在學校的下水道裡。

據說兇手作案後逃離現場時曾經洗手，被目擊者看到，因此警方根據目擊者的敘述畫了模擬畫像，曾在報紙上公布過，不過多年來案情始終沒有進展。

這次能夠破案，據稱警方發現了嫌犯的一個親屬，其DNA與南醫大命案嫌疑人的DNA比對高度符合，經過進一步排查，最終找到了嫌犯。有網友稱，嫌犯是死者的師兄，是一名法醫，而且警察已經帶嫌犯到現場進行指認。

除了「南醫大命案」，另一起「南大碎屍案」由於時間接近、兩校相距不遠、殺人手法同樣殘忍，讓不少人將兩起案件聯繫在一起。

「南大碎屍案」發生於1996年1月，死者為南京大學一年級刁姓女學生，當時刁某失蹤九天後，屍體被清潔工發現。兇手為消滅作案痕跡，將其遺體煮熟，並切割成2000片以上，拋灑在南京多個地方。案發後，南京公安部門動用大量警力進行大規模搜查，但至今仍未找到兇手。

有傳言兩起案件兇手為同一人，案件是否有關，正待警方調查中。

另據報導指出，當年只有26 歲的麻姓嫌犯如今已54 歲了。其在案發後入職蘇美達(江蘇十大外貿企業)，也是蘇美達集團司機中為數不多的正式員工，這跟其父親是蘇美達老員工不無關係。

說起對麻嫌的印象，公司同事紛紛表示「吃驚」，「因為他給人的印象，可以用『忠厚』來形容。」同事透露，麻嫌已婚，女兒已經上了大學。「實在不能跟強姦殺人犯聯繫起來，這麼多年一直挺好的。」

另外，有南醫大受害女生的同學說：「那個時候在讀書，聽到了很氣憤，終於抓到了！太好了！」

另一名熟悉情況的人士則表示，死者生前學習很好，她所在班級的同學，現在大都在各醫院工作，不少人已經是各科的主任。28年前如果沒出事，也許會像她的同學們一樣，現在也是某個醫院的中流砥柱了。

令人悲痛的是，死者的父親承受不了打擊，最後因病去世，沒能等到女兒沉冤昭雪的這一天。

命案 屍體

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