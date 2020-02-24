「軍中妖姬」復出？湯燦拍抖音為宅在家民眾作這示範

來源：YouTube

曾被傳與多名中國高官有染、有「軍中妖姬」之稱的前解放軍女歌手湯燦，疑在「抖音」現身。網上近日流傳一段視頻顯示，因應新冠肺炎疫情「宅」在家裡的民眾，湯燦親自示範教學如何在家練瑜伽。網上對此議論紛紛，猜測「這是試水吧？」「要復出了嗎？」

據微博流傳的視頻，湯燦精神飽滿，狀態良好。視頻一開始對著鏡頭甜笑說道：「今年的春節很特殊，全都窩在家裡了……，（大家）趕緊動起來，增強自身免疫力，讓每天都能遇見更好的自己而努力吧。」接著就開始示範多項瑜珈招式。

視頻在網上引起討論，有許多網友驚訝其「竟然會發某音（抖音）」、「瘦了好多」、「湯燦姐姐比以前更加年輕漂亮，氣色好了」。但也有質疑聲音指出「蹭疫情熱度？」「在網路公開出現是個試水吧？」

公開資料顯示，湯燦是湖北人，畢業於武漢音樂學院聲樂系，1996年考入中國歌舞團，2010年獲「北京軍區戰友文工團」特招入伍，授大校軍銜。此前香港01引述記者羅昌平指出，湯燦在北京結識的高官情夫眾多，包括中央軍委前副主席徐才厚、中央政法委辦公室前副主任余剛等人，他們均先後落馬被查。

至2011年底，傳出湯燦因涉貪腐、性賄賂被中紀委帶走調查的消息後，相關流言不斷，包括被捕、判刑、服刑甚至死訊，惟消息未被證實。