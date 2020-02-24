北京訂復工標準 電梯只半滿搭乘、停用健身房
因應24日新一波開工潮，避免群聚感染，北京市應急管理局23日宣布，工業及資訊企業的辦公及住宿密度，人均面積不得少於2.5平方公尺，且停用健身房，電梯只能讓滿載的半數搭乘。
中央社引述北京日報報導，北京市已於22日起針對全市3081家規模以上工業企業，進行「工業企業復工、復產疫情防控監督檢查工作」，預定24日完成第一輪全覆蓋檢查。
報導指出，檢查事項包括防護用品配備、員工安全教育、日常出入管控與檢測、分級防控隔離措施、人員辦公和住宿密度、公共場所消毒通風及衛生清潔、食堂用餐管理、員工通勤方式、安全設備設施運行狀況等16方面。
要求更明訂，復工企業須降低人員住宿和辦公密度，每人占有面積不少於2.5平方公尺；盡量避免乘坐垂直電梯，若需乘坐，則以「核載人數的50%」控制人流。
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