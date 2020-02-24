北京訂復工標準 電梯只半滿搭乘、停用健身房

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，不幸染病者在生與死間掙扎搏鬥，施救的醫護人員常成為病患的精神寄託。大陸武漢一名24歲新冠肺炎感染者，在經歷生命中最黑暗的12天，這段期間醫護人員的鼓勵，給了他莫大的支撐力量。痊癒出院後，上媒體公開尋找這位照護他的「楊護士」。

2020-02-24 15:45