提復工8要求「保經濟」 習近平下令：有序恢復生產生活

「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議」昨在北京召開，習近平等中共七常委出席，習近平向各級幹部喊話，要求「有序恢復生產生活秩序」，努力實現今年經濟社會發展目標任務，力促「保經濟」。此次會議共17萬人參加，可說是有史以來規模最大的電視電話會議，而除了七常委，其他與會的高官都戴上口罩。

綜合媒體報導，習近平表示，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段，各級黨委和政府要堅定必勝信念，咬緊牙關，繼續毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作。要變壓力為動力、善於化危為機，有序恢復生產生活秩序，強化「六穩」舉措，加大政策調節力度，把中國發展的巨大潛力和強大動能充分釋放出來，努力實現今年經濟社會發展目標任務。此外，習近平還就防控工作提出七點要求和有序復工復產提出八點要求。

習近平強調，全面加強對疫情防控的集中統一領導，要求各級黨委和政府及有關部門把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，採取切實有效措施，遏制疫情蔓延勢頭。

習近平指出，疫情不可避免會對經濟社會造成較大衝擊，但疫情的衝擊是短期的、總體上是可控的。他就有序復工復產提出要求。首先，落實分區分級精準復工復產。低風險地區要盡快將防控策略調整到外防輸入上來，全面恢復生產生活秩序，中風險地區要依據防控形勢有序復工復產，高風險地區要繼續集中精力抓好疫情防控工作。

這場大會，包括習近平、總理李克強等七名常委全部出席。各行政區縣市級，中央和國家機關各部門、各人民團體，解放軍和武警部隊團級以上單位設分會場，共17萬人參加，可以說是有史以來規模最大的一場電視電話會議。根據畫面，習近平及其餘六名常委均未佩戴口罩，但包括政治局委員在內其他出席黨政官員都有戴口罩。