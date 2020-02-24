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嚴防疫情擴散！武漢急發新通告：出城解禁通告無效

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找到了！他染新冠肺炎痊癒 上媒體告白急尋「楊護士」

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎感染者劉猛，出院後積極尋找照護他的醫護人員「楊護士」。圖／擷自央視
新冠肺炎感染者劉猛，出院後積極尋找照護他的醫護人員「楊護士」。圖／擷自央視

新冠肺炎COVID-19）疫情蔓延，不幸染病者在生與死間掙扎搏鬥，施救的醫護人員常成為病患的精神寄託。大陸武漢一名24歲新冠肺炎感染者，在經歷生命中最黑暗的12天，這段期間醫護人員的鼓勵，給了他莫大的支撐力量。痊癒出院後，上媒體公開尋找這位照護他的「楊護士」。

24歲的劉猛是武漢的一位個體戶商人，一月下旬，不幸地和多位家人都感染了新冠肺炎，他和父親在多家醫院輾轉求診都遭拒收，甚至醫生看到他就「自動保持一米五的距離」。隨著病情日漸高，燒不退又求診無門，令劉猛更覺沮喪，「一米五的距離」像似極難跨越的生死鴻溝、人生絕望。

二月初 ，高燒近10天的劉猛和父親在社區的幫助下，終於可以住進方艙醫院治療，但醫療條件和物資情況不甚佳，讓他沮喪到覺得「自己沒救了」。當時一位護士對他說「不要怕，你這麼年輕，沒事的，我們一定會竭盡全力救治你們」，這段話讓劉猛感受到從未有過的溫暖，護士堅定的眼神，也鼓舞了他的信心。經過12天的治療期，劉猛和父親漸漸康復，已在2月16日出院。

這段與死神搏鬥的過程，也徹底讓他對醫生「一米五的距離」的不佳印象改觀，並決定出院後要與朋友一起為方艙醫院的醫護人員提供物資與幫助。同時，也一直嘗試聯繫以暖心言語鼓勵他的這位方艙醫院的「楊護士」。但在院中因只能到僅露出雙眼的醫護人員，並不知「楊護士」長相，只知衣服上寫了「祖國必勝」，尋人始終無著，最後，決定接受媒體採訪公開尋人。

皇天不負有人心，2月23日經由「楊護士」的同事協助，終於找到這位江西援助武漢醫療護理隊隊員、新建區人民醫院護士楊輝利。她表示，剛入院的病患難免情緒低落，護理人員都會給予精神鼓勵，謙稱不覺得自己做的事有多特殊，很高興看到劉先生痊癒出院，也祝福出院的患者身體健康。

「楊護士」楊輝利。圖／擷自中新網
「楊護士」楊輝利。圖／擷自中新網

新冠肺炎 COVID-19

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