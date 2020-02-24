修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

文匯報報導，有見財政預算案將於26日公布，工聯會昨日到政總外請願，要求全民派1萬元，並善用百億抗疫基金。民建聯立法會議員周浩鼎、醫管局前主席胡定旭亦要求政府派錢及設立失業援助。

據報導，廠商會行政總裁楊立門昨日在港台節目《城市論壇》上指，社會事件發生超過半年，不少企業原本已經在「捱」，今次疫症是對企業再次打擊。他續說，中小企占香港90%以上，預料未來半年或出現「海嘯式」結業及裁員潮，認為政府應動用豐厚財政儲備，直接派錢刺激經濟，以解燃眉之急。

花錢買防疫品 單親母女三餐變兩餐

另據明報報導，香港社區組織協會昨公布基層家庭面對新型冠狀病毒肺炎困難問卷調查報告，在2月11至18日訪問了397名基層市民，近67%稱無力負擔購買防疫物品開支。受訪者以4人家庭為主，家庭月入中位數約1.3萬元，主要從事飲食、運輸及零售業。居房的單親媽媽繆女士，月入5000多元，過去一個月為買防疫用品已花掉1000元，母女為省錢，由一日三餐變兩餐，「我叫她（女兒）吃多些飯撐飽個肚」。

社區組織幹事施麗珊稱，政府雖然推出抗疫基金，支援職津等20萬低收入住戶，但未涵蓋所有低收入者，因不少人近期才失業，未及申請綜援；另以繆女士一家為例，有人雖合資格，但申請正待處理。為免有人被忽略，社協建議政府向每名市民派發1萬元抗疫。