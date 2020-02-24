港人邊搶口罩邊聚餐 登山避疫「旺過旺角」

新冠肺炎疫情肆虐，香港由上月23日出現首宗確診後，短短一個月內累計74人確診，感染人數持續上升，但市民的防疫危機意識偏低，只搶購口罩，卻不肯留在家中。雖然已出現多宗涉及家族聚餐、宗教聚會的確診群組，港府亦呼籲群眾減少聚集，不過街上仍人頭湧湧，不少人流連酒吧等地，甚至「圍爐」共吸水菸，儼如不設防。

大公報報導，深水和旺角一帶行人並無減少，西九龍中心、信和中心內人頭湧湧，市民冒險上街消費，多人同聚餐，又或在書店「打書釘」等。過去兩日周末假期，鬧市明顯較月初時旺，尖沙咀諾士佛臺、中環蘭桂坊等地的酒吧，大批酒客把酒暢敘，各人不但脫下口罩，還有講有笑，口沫橫飛，一些人更共用水菸吸嘴，吞雲吐霧，懶理衛生。

雖然已有一名外傭確診感染新冠肺炎，但昨日仍有大批外傭趁假期在街上聚會，銅鑼灣維園外，外傭如常在街道旁野餐、唱歌跳舞，有人更不戴口罩，情況堪憂。

疫症當前，不少人為求避開病毒，選擇到郊外登山呼吸新鮮空氣。周末全港各區郊遊勝地均驚現人滿之患，更嚴重是有人缺乏公德心，在山上亂丟口罩。行山抗疫，反增加「中招」風險。

據報導，在屯門大欖涌水塘、菠蘿山至流浮山下白泥，大部分登山客都無戴口罩，暢所欲言，懶理口沬橫飛。網上流傳，行山勝地之一的將軍澳魔鬼山，昨日更驚現「人鏈」，山上的人潮分分鐘「旺過旺角」。

屯門咖啡灣燒烤場昨日也爆滿，所有燒烤爐都有人使用，在近距離下談天、吃東西。大埔海濱公園就聚集不少單車發燒友，他們除下口罩閒聊，說得興起時更會勾肩搭背，有緊密接觸。

另據明報報導，昨日天氣晴朗，不少山頭人頭湧湧，獅子山人流不絕，大帽山罕現車龍，往沙頭角荔枝窩的渡輪座無虛席。

昨午有大批市民駕車前往大帽山，大帽山茶水亭蓮姐表示，近半個月生意及人流與疫情前分別不大，多了市民行山，彌補生意損失。昨日獅子山亦人頭湧湧，登山小徑形成「人鏈」，有市民笑言「仲多人過旺角！」