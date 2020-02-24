快訊

新冠肺炎確診者居住縣市 疾管署網站可查

昆山台二代 贈糕點謝防疫人員

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

印有「千燈加油」「大吉大利」字樣的餅乾，橙子味的蛋糕，冬瓜檸檬飲料……2月22日，台灣女孩林子涵將精心準備的台式特色糕點和飲料，送到江蘇省昆山市千燈鎮淞南社區一線防疫人員手中。

新華社報導，由於父親林大毅在千燈鎮創辦企業，林子涵很早就移居中國大陸生活。今年春節前，她在湖北舉辦了結婚儀式，成為一名幸福的大陸媳婦。回到昆山後，林子涵和家人主動上報出行情況，並接受居家隔離措施。

隔離期間，社區人員每天為他們買菜，上門收垃圾，量體溫。「每一次，工作人員都穿著厚厚的防護服，一舉一動很是不易。」對工作人員的艱辛，林子涵看在眼裡、記在心上。「等隔離結束後，一定要好好感謝他們專業辛勤的付出。」她說。

林大毅是環鴻電子（昆山）有限公司總經理，公司已於13日復工，目前產能已達75%。林子涵經營的蛋糕店也在相關部門幫助下順利復業。「雖然我們遇到了一些暫時性困難，但一切都在逐漸步入正軌，向好的方向發展。」林子涵說。

為應對奶油、紅豆泥等原材料緊缺，林子涵帶領蛋糕店員工積極開發新品種，製作原材料相對充沛的糕點新品。

「我身邊的台胞和企業家都在積極復工生產，對打贏這場『戰疫』抱有信心。」她說。

延伸閱讀

影／南投新媳婦協會助防疫 教你簡單手作口罩套

防疫人員淚水吞腹內 關懷居家檢疫被惡言相向

防控新冠肺炎疫情 昆山台商捐款2150萬

白牌車司機妹工廠傳停工 防疫人員：隔離以接觸史為準　

相關新聞

南美到武漢 台商捐贈醫用手套

「功夫不負有心人，物資總算到達深圳了。」直到從南美轉運來的醫用防護服和手套，22日順利轉交到深圳市紅十字會手中，深圳台商協會會長陳忠和的心才終於放鬆了下來。為了完成這次捐贈，他已經奔波了大半個月。

醫護酒店 遊船抵武漢港

2月22日，長江孚泰號和長江孚泰2號遊船相繼抵達武漢港。兩艘船共有218間客房，客房配備了衛生間、淋浴、空調等設施，將作為醫護酒店使用。

深圳市龍華區 口罩就位

深圳市龍華區22日推出「百萬口罩助企復工復產」行動，已受理1800家企業申報，涉及人數30餘萬，100萬個口罩全部申領完畢。

昆明至麗江 擬建高速磁浮高鐵

雲南省新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會23日披露，雲南省將規畫建設昆明至麗江高鐵，這條高鐵擬採用高速磁浮制式建設，時速350公里以上，線路全長約430公里，投資預估算1000億元人民幣以上。

昆山台二代 贈糕點謝防疫人員

印有「千燈加油」「大吉大利」字樣的餅乾，橙子味的蛋糕，冬瓜檸檬飲料……2月22日，台灣女孩林子涵將精心準備的台式特色糕點和飲料，送到江蘇省昆山市千燈鎮淞南社區一線防疫人員手中。

說了真話 新華社的天塌了？

這篇署名「楊金志」的評論，最初刊登在新華社主辦的《半月談》雜志上，原標題為「敢言是一種寶貴的品格」，2月20日就已經出現在新華社網站上。2月22日(周六)，標題改為「讓人講真話，天塌不下來」的這篇文章開始在微信、微博中廣為流傳，但是短短幾個小時後，此文就遭到了封殺。

荊門台商會長：滯鄂血友病少年第二批救命藥尚未送到

針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已經開了第二批共四劑針劑，給因新冠肺炎疫情滯留在湖北的血友病少年，荊門台商協會...

國際學者致信習近平 記取李文亮教訓釋放許志永

中國公民運動倡議者許志永15日晚間在廣州被員警抓捕。美、日、歐洲多國學者連署，指中國言論自由雪上加霜，要求中國國家主席習...

滕彪：新冠肺炎疫情過後 中國異議人士處境將更艱難

曾是中國維權律師的流亡異議人士滕彪認為，新冠肺炎疫情延燒，恐讓中共當局多了一個藉口抓捕異議人士的措施。而疫情過後，中國異...

中共政法委突擊監獄倡戰時紀律 多省採戰時管理

中共中央政法委書記郭聲琨22日突擊檢查河北省兩座監所，對疫情防控強調「戰時狀態，必須嚴肅戰時紀律」。之後，四川和黑龍江也...

港警破便利店劫黨 3青年涉8案

近期全港劫案頻發，新界北總區重案組繼日前偵破招攬青少年打劫的犯罪集團，前日再搗破跨區打劫便利店的匪幫，拘捕3名青年，涉元朗、屯門、天水圍、上水、荃灣及葵涌區至少8宗便利店劫案，警方正追緝餘黨。

憋不住！豫川市民摘口罩扎堆吃喝

由於疫情防控出現一些積極變化，復工復產氣氛漸濃，很多在家憋了一個多月的人們開始蠢蠢欲動，在河南鄭州、四川廣元等地甚至有民眾急不可耐地摘下口罩，出門聚餐、聚會；在江西贛州竟然重新出現聚眾賭博案件。

熱門新聞

戴口罩受訪藏不住電眼 江蘇美女書記員意外爆紅

上崗就賞3萬1！鴻海重金拚復工率 為何專家卻超不樂觀？

好心沒好報！夫妻無償運菜到武漢 被同鄉罵：瘟神回來了

「我老公派出所可牛了！」湖北女享特權炫菜 3官員被免職

「蘿蔔煮湯對病人好…」 洪荒少女替湖北加菜20噸

荊門台商會長：滯鄂血友病少年第二批救命藥尚未送到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。