昆山台二代 贈糕點謝防疫人員

印有「千燈加油」「大吉大利」字樣的餅乾，橙子味的蛋糕，冬瓜檸檬飲料……2月22日，台灣女孩林子涵將精心準備的台式特色糕點和飲料，送到江蘇省昆山市千燈鎮淞南社區一線防疫人員手中。

新華社報導，由於父親林大毅在千燈鎮創辦企業，林子涵很早就移居中國大陸生活。今年春節前，她在湖北舉辦了結婚儀式，成為一名幸福的大陸媳婦。回到昆山後，林子涵和家人主動上報出行情況，並接受居家隔離措施。

隔離期間，社區人員每天為他們買菜，上門收垃圾，量體溫。「每一次，工作人員都穿著厚厚的防護服，一舉一動很是不易。」對工作人員的艱辛，林子涵看在眼裡、記在心上。「等隔離結束後，一定要好好感謝他們專業辛勤的付出。」她說。

林大毅是環鴻電子（昆山）有限公司總經理，公司已於13日復工，目前產能已達75%。林子涵經營的蛋糕店也在相關部門幫助下順利復業。「雖然我們遇到了一些暫時性困難，但一切都在逐漸步入正軌，向好的方向發展。」林子涵說。

為應對奶油、紅豆泥等原材料緊缺，林子涵帶領蛋糕店員工積極開發新品種，製作原材料相對充沛的糕點新品。

「我身邊的台胞和企業家都在積極復工生產，對打贏這場『戰疫』抱有信心。」她說。