昆明至麗江 擬建高速磁浮高鐵

雲南省新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會23日披露，雲南省將規畫建設昆明至麗江高鐵，這條高鐵擬採用高速磁浮制式建設，時速350公里以上，線路全長約430公里，投資預估算1000億元人民幣以上。

新華社報導，2018年7月，昆楚大鐵路正式通車運營，昆明至大理實現2小時到達。大理至麗江鐵路提速改造完成後，昆明至麗江實現動車組列車3小時到達。

雲南省發展和改革委員會副主任周民欣說，昆楚大鐵路已成大陸西部運營效益最好的高鐵線路之一，經常一票難求。

隨著大理至臨滄鐵路、大瑞鐵路、滇藏鐵路的逐步建成，昆明至大理鐵路通道將面臨運輸能力不足的局面，必須謀劃新的高鐵線路滿足今後運輸需求。昆明至麗江是一條黃金旅遊線路，如能修建一條高速磁浮線，將有利於完善區域綜合交通網絡體系，擦亮昆明大理麗江世界級黃金旅遊名片。