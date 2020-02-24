南美到武漢 台商捐贈醫用手套

「功夫不負有心人，物資總算到達深圳了。」直到從南美轉運來的醫用防護服和手套，22日順利轉交到深圳市紅十字會手中，深圳台商協會會長陳忠和的心才終於放鬆了下來。為了完成這次捐贈，他已經奔波了大半個月。

新華社報導，當日，深圳台商協會共捐贈了2.6萬套醫用防護服和33.5萬雙醫用手套，近160萬元人民幣物資。其中，5萬雙醫用手套直接發往武漢，支援深圳援鄂醫療隊所在武漢客廳方艙醫院。

陳忠和說，從1月底開始，協會就通過多種渠道尋找貨源，最終經過多方努力溝通協商爭取到了訂單。

深圳台商協會常務副會長游淑燕說，由於物資量大，需要足夠的艙位，而採購地區沒有直飛大陸的航班，協調費盡周折，經轉運第三地才運到。

據深圳市紅十字會介紹，目前，深圳市的防護服仍然非常緊缺，這批防護服是該會迄今為止接收捐贈最多的一批，他們在接到深圳台商協會的捐贈意向後，已提前在通關、運輸、接收等環節做好準備，保證物資最快時間送往防疫一線。

疫情無情，同胞有愛。新冠肺炎疫情發生以來，深圳台商台企紛紛發起倡議，迅速行動，踴躍捐款捐物，邊防疫邊復產，匯聚成了疫情防控的「台胞力量」。截至2月22 日，在深圳的台企台胞累計捐款捐物折合人民幣近1000萬。

「身為在深台胞，一直以來我們都特別感恩在深圳受到的支持與愛護。共克時艱，怎能不盡一份責任？」游淑燕說。

「我們常說兩岸一家親，疫情面前，兩岸同胞更要攜手共渡難關。」陳忠和表示，相信兩岸同胞守望相助，定能打贏這場沒有硝煙的戰爭。