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說了真話 新華社的天塌了？

德國之聲 / 德國之聲中文網

這篇署名「楊金志」的評論，最初刊登在新華社主辦的《半月談》雜志上，原標題為「敢言是一種寶貴的品格」，2月20日就已經出現在新華社網站上。2月22日(周六)，標題改為「讓人講真話，天塌不下來」的這篇文章開始在微信、微博中廣為流傳，但是短短幾個小時後，此文就遭到了封殺。

評論以2月12日湖北省將CT影像也作為診斷依據、調整確診標准造成單日新增病例數激增到14840例為引子，指出「大家心裡很明白，數字『飆升』不可怕，不真實的數字才可怕」。隨後作者強調，調整確診標准應部分歸功於武漢大學中南醫院影像科教授張笑春，她曾公開質疑用核酸檢測確診新冠肺炎的可靠性，建議用CT影像作為診斷主要依據。

新華社的評論接著寫道：「依然忙碌在戰疫前線的她說：『不怕說真話，多大的事情能有人命大？』」作者指出，「『不怕說真話』，這不經意的表達中，一個『怕』字令人有點心酸，更令人加倍警醒。」

春秋筆法 全文不提李文亮

這篇評論文章並沒有提及2月7日凌晨病逝的李文亮。根據這名眼科醫生自己在去世前所發的微博，他曾經在2019年12月30日看到一份病人的檢測報告，檢出SARS冠狀病毒高度陽性指標，出於提醒同學的角度，所以在大學同學的微信群裡發布消息說「確診了7例SARS」。消息發出後，公安局找到他讓他簽了訓誡書，指責他「轉發不實消息造成不良社會影響」。李文亮在微博中說，簽了訓誡書後他仍在工作，在接診了新冠病毒肺炎患者後，1月10日開始出現咳嗽症狀，11號發熱，12號住院，父母也住院。2月1日，李文亮在微博上表示，其核酸檢測結果為陽性，確診染上新冠病毒。

官方至今沒有對李文亮遭到警方訓誡一事表示道歉。但是包括官方媒體在內的全國輿論都譴責了武漢警方的行為，並且高調紀念李文亮醫生為「吹哨者」。國家監察委員會也已經派遣工作組前往武漢調查李文亮事件。不過，就李文亮事件呼籲落實言論自由的聲音，依然在中國的網絡上遭到打壓。

在新華社的這篇評論中，作者則引述張笑春醫生指出，「敢言是一種寶貴的品質，尤其是此時此地此情此景，每猶豫一分鐘，可能都是以生命為代價的。」「我們要為這位女醫生點一萬個贊。說真話，很多時候需要一種『雖萬千人吾往矣』的信念，需要不迷信權威、只相信事實的品格，需要敢於大聲疾呼、為民請命的情懷。」

文章警告，「欺上瞞下、粉飾太平，就一定會帶來無法挽回的重大損失！」並且呼籲，「對於真話，一定要認真傾聽；對於講真話的人，一定要加以善待。對於一些不太准確、稍有偏差的善意忠言，也要有『言者無罪，聞者足戒』的胸懷和擔當。」

文章標題引自毛澤東語錄

作者還著重強調，「不要槍打出頭鳥，不要讓講真話的人瞻前顧後、膽戰心驚，不要讓講真話成為一種悲情、一種冒險，更不要讓怕講真話、不講真話成為一種自我保護和世故。總之一句話：讓人講真話，天塌不下來！」

目前，新華社的這篇評論已經基本在中國的各大新聞門戶網站、社交網絡上消失，但是用搜索引擎依然能夠找到2月20日刊登在新華網上的全文，只不過用的是《半月談》雜志的原標題「敢言是一種寶貴的品格」。

另外，值得一提的是，「天塌不下來」這個說法，最早可以追溯到毛澤東1962年1月在中共中央工作會議上的講稿，原話為「讓人講話，天不會塌下來，自己也不會垮台。不讓人講話呢？那就難免有一天要垮台。」

本文章由德國之聲授權提供】

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