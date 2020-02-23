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港警破便利店劫黨 3青年涉8案

世界日報 / 香港新聞組／香港23日電

近期全港劫案頻發，新界北總區重案組繼日前偵破招攬青少年打劫的犯罪集團，前日再搗破跨區打劫便利店的匪幫，拘捕3名青年，涉元朗、屯門、天水圍、上水、荃灣及葵涌區至少8宗便利店劫案，警方正追緝餘黨。

文匯報報導，涉嫌行劫被捕的3名青年（17歲至19歲），其中19歲青年為主腦，另兩人是骨幹，均報稱無業，部分人有黑社會背景。調查指，案中主腦負責統籌及篩選目標便利店、刀手則負責落手打劫，其他成員則協助「踩線」及「把風」，專門以地處偏僻的便利店為目標，會預先「踩線」並掌握警員巡邏的空檔時間。

據報導，本月3日至19日間，元朗、屯門、天水圍、上水、荃灣及葵涌區接連發生便利店劫案，合共損失約5.4萬元現金及17包香煙，每宗劫案匪徒由1人至3人不等，使用的武器包括牛肉刀、生果刀、菜刀、鎚仔及刀。

警方調查後發現，其中8宗劫案雖犯案地點不同，匪徒人數及武器亦不同，但手法有多個共通點，包括均凌晨時分犯案，匪徒犯案時會戴帽及口罩，趁顧客離開便利店或警員巡邏經過後衝入店內指嚇店員不准報警，再喝令店員交出收銀機現金或進入收銀台自行取走現金及香煙，在一分鐘內得手四散逃去，相信為同一個匪幫所為，並由最初每隔三晚至四晚犯案，到後期曾一晚兩次犯案。

新界北總區重案組調查所知，匪幫使用不同武器、手套、口罩及CAP帽，得手後以最短路線逃走，有時會在途中換衫，並由獨行、兩三人等不同組合跨區犯案，目的是製造不同匪幫犯案的煙幕，以擾亂警方調查。警方翻看大量閉路電視及搜集情報，鎖定犯罪集團核心人物，並於前（21）日凌晨突擊搜查全港多個目標地點，拘捕犯罪集團一名主腦及兩名骨幹，起回部分贓物及檢獲犯案時穿着衣服等證物。

報導引述新界北總區重案組總督察關駿軒表示，新界北區今年1月至2月20日共發生25宗劫案（包括11宗便利店劫案），但去年同期只有兩宗。事實上，自去年修例風波至今，警方需要調派大量前線人員處理暴力事件，不排除匪徒覷準這段時間趁機犯案。

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